المفوضية الأوروبية: تعليق الرسوم الجمركية «خطوة مهمة» نحو الاستقرار الاقتصادي

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس، بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية، معتبرة ذلك «خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي».

وقالت لايين، في بيان، إن «وجود ظروف واضحة ويمكن توقّعها أمر ضروري لاستمرار التجارة وعمل سلاسل التوريد»، وأكدت «التزام الاتحاد الأوروبي بإجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة»، مكررة عرض الاتحاد إعفاء ثنائياً من الرسوم على السيارات وغيرها من السلع الصناعية.

وفُرضت على الاتحاد الأوروبي رسوم بنسبة 20%، في إطار رسوم ترامب الجمركية على دول العالم، وتقوم المفوضية بتحضير ردها، علماً بأن الاتحاد أوضح أنه يفضل تجنب رد انتقامي.

وبعد إشعال حرب تجارية عالمية، الأسبوع الماضي، أدت إلى اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي، أول من أمس، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على واردات عشرات الدول والشركاء.

ومن بين تلك الدول والشركاء، الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، واليابان، لكن باستثناء الصين التي تواجه الآن حداً أدنى للضريبة بنسبة 10%.

ولاتزال الكتلة الأوروبية خاضعة لرسوم فرضتها الولايات المتحدة سابقاً على الصلب والألمنيوم، وقد ردت عليها أول من أمس، وعلى قطاع السيارات.

وقالت فون دير لايين: «تواصل أوروبا التركيز على تنويع شراكاتها التجارية، والتواصل مع دول تمثّل 87% من التجارة العالمية».