السيدة الأميركية الثانية غير مُرحَّب بها في غرينلاند

تغيّر مسار رحلة زوجة نائب الرئيس الأميركي، أوشا فانس، إلى جزيرة غرينلاند، في وقت أُعلن عن انطلاق سباق «أفاناتا كيموسيرسوا»، أحد أهم فعاليات الزلاجات التي تجرها الكلاب في العالم.

لكن ليس من السهل أو الواضح دائماً كيفية التعامل مع الضيوف غير المدعوين، حيث كانت حكومة غرينلاند صريحة بشأن زيارة وفد أميركي إلى منطقة القطب الشمالي، يضم أوشا، وأكدت أنه ليس هناك أي دعوة رسمية للمسؤولين الأميركيين.

وبعد تعديل الولايات المتحدة برنامج الزيارة ومستوى الوفد الزائر، رحب مسؤولون دنماركيون بالقرار، لكنهم في الوقت نفسه قالوا إن الزيارة غير مرغوب فيها أو ضرورية، مشيرين إلى أنه سيكون هناك استقبال فاتر للسيدة الأميركية الثانية وسط تعهد الرئيس، دونالد ترامب، بجعل غرينلاند الولاية الأميركية الـ51.

وصرح وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن: «من الإيجابي جداً أن الأميركيين ألغوا زيارتهم».

وكان من المقرر أن تزور زوجة نائب الرئيس، جي دي فانس، برفقة أحد أبنائها، الإقليم الدنماركي لمشاهدة المعالم الثقافية والتاريخية.

وطلب منها رئيس جمعية الزلاجات التي تجرها الكلاب، التلويح بعلم لافتتاح سباق الزلاجات السنوي عبر الجليد والثلج، الذي يطلق عليه «سباق الشمال العظيم».

لكن في ظل ما وصفته رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، بـ«ضغوط غير مقبولة» على غرينلاند، ووصف المسؤولين المحليين في الجزيرة بغضب بأنها زيارة غير مرغوب فيها على الإطلاق، تم رفع مستوى الزيارة وخفضه، حيث رُفع مستوى الزيارة لأن نائب الرئيس سينضم إلى زوجته، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في إدارة ترامب يزور الجزيرة، بينما خفض مستوى الزيارة لأن الوفد الأميركي سيقتصر على زيارة قاعدة القوات الفضائية الأميركية في بيتوفيك، شمال غرينلاند، اليوم، وليس سباق الزلاجات أو أي معالم سياحية أخرى.

وسينضم إلى عائلة فانس مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت، وهذا التوتر له علاقة بالتأكيد بمساعي ترامب للاستيلاء على غرينلاند ورغبته فيها.

وظهرت فكرة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند للمرة الأولى في القرن الـ19 عندما كان أندرو جونسون رئيساً.

وكانت الولايات المتحدة قد سيطرت حينها على ألاسكا من روسيا، ورأى جونسون في الاستحواذ على غرينلاند جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع النفوذ الأميركي في نصف الكرة الشمالي.

وأعرب ترامب للمرة الأولى عن اهتمامه بالاستحواذ على غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، في عام 2019، خلال ولايته الأولى.

وقد تضاعف هذا الاهتمام في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، ووجه تهديدات متكررة بالاستحواذ على غرينلاند، إما من خلال شكل من أشكال المعاملات المالية أو حتى باستخدام القوة العسكرية.

واعترض المسؤولون في حكومة غرينلاند بشكل خاص على وصول أي وفد أميركي، في وقت كانت غرينلاند في خضم مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التي جرت هناك، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الواقع، تم إرسال دعوة للسيدة الأميركية الثانية لحضور سباق زلاجات الكلاب من قبل أميركي يدعى توم دانز، وفقاً لمصادر مطلعة.

ويدير دانز شركة «أميركن دايبرايك» التي تسعى إلى تعزيز العلاقات بين أميركا وغرينلاند. وعمل مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى كمفوض لأبحاث القطب الشمالي الأميركي.

وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إنه وزوجته سيسافران إلى بيتوفيك لحضور إحاطة حول قضايا الأمن في القطب الشمالي والاجتماع مع أفراد الخدمة الأميركية، لكنه لم يذكر ما إذا كان أبناؤهما سيشاركون في الرحلة. عن «يو إس إيه توداي»