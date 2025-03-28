جمعية شركات صناعة السيارات الأميركية تحذر من «ارتفاع الأسعار»

حذّرت جمعية شركات صناعة السيارات الأميركية من «ضرورة» ألا تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى «ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين».

وقالت المنظمة في بيان: «من الحيوي أن تطبق هذه الرسوم بطريقة تتجنب حصول ارتفاع في الأسعار للمستهلكين وتحافظ على تنافسية القطاع في أميركا الشمالية».

وكان ترامب فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات، مؤكداً أن الرسوم ستفرض «على كل السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة».

وقال إن تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في الثاني من أبريل وسنبدأ جمعها في الثالث منه»، مضيفاً: «سنجعل الدول التي تنشط تجاريا في بلدنا وتأخذ ثرواتنا تدفع».

وذكر أحد مستشاريه: «يضاف ذلك إلى الرسوم الجمركية المفروضة أساساً حول هذه السلع».

وفي حال تطبيق الرسوم الجمركية المعلنة على السلع الكندية والمكسيكية المعلقة راهناً، فستصل الرسوم على السيارات الواردة من هذين البلدين إلى نسبة 50%.

وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بـ«هجوم مباشر على العمال» الكنديين، مؤكداً: «سندافع عنهم وسندافع عن صناعاتنا وسندافع عن بلادنا».

وفي اليابان التي تشكل السيارات نحو ربع صادراتها إلى الولايات المتحدة حذر رئيس الوزراء من أنه يدرس فرض إجراءات رد.