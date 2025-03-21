تبادل الحديث باللغة السلوفانية بين ميلانيا وابنها بارون يثير حفيظة ترامب

في أواخر العام الماضي، انتشر فيديو لبارون ترامب، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وهو في ريعان شبابه، حيث كانا يتحدثان باللغة السلوفانية، لغة والدته، الأمر الذي كان يثير حفيظة الرئيس.

وألهم الفيديو العديد من وسائل الإعلام للحديث عن اللغات التي يُزعم أن بارون يجيدها، فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، زعم منشور على منصة «إكس» - حصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة و90 ألف إعجاب - أن بارون «يتقن» السلوفانية والفرنسية والإيطالية والألمانية، فيما زعم منشور آخر على «إكس» أيضاً، أنه يتحدث خمس لغات، بينما زعمت وسيلة إعلامية واحدة على الأقل أنه يتحدث ثلاث لغات.

وعلى الرغم من أن بارون ظل متحفظاً، مقارنة بأفراد عائلته الآخرين، فإن والدته صرحت لمقدم البرامج الحوارية، لاري كينغ، عام 2010، بأن ابنها، الذي كان آنذاك في الرابعة من عمره، يتحدث ثلاث لغات، ومع ذلك لم تُحدد اللغات الثلاث التي يتحدثها.

اللغات الأجنبية

وبعد نحو 10 سنوات، أجرت ميلانيا مقابلة مع مجلة «بيبول» قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذكرت بإيجاز أن بارون ترامب «ثنائي اللغة»، وجاء في المقابلة إنها تُربي ابنها ليكون «ثنائي اللغة»، مشيرة إلى أنه كثيراً ما كان يتصل بجدته ليتحدث معها باللغة السلوفانية.

وأكدت ميلانيا أنها تتفق مع آراء زوجها بشأن اللغات الأجنبية، قائلة: «رأيي هو أن التحدث بلغات أكثر يكون أفضل، لكن عندما تأتي إلى أميركا، فإنك ستتحدث الإنجليزية حتماً».

وباستثناء تلك المقابلة التي جرت عام 2010، ليس هناك أي ذكر لبارون ترامب متحدثاً بأكثر من لغتين، ومن المهم أيضاً ملاحظة أنه لا يوجد تسجيل عام له، وهو يتحدث أي لغة أخرى غير الإنجليزية.

العائلة الكبيرة

وفي عام 2020 نشرت المحررة المساعدة في صحيفة «واشنطن بوست»، ماري غوردان، سيرة ذاتية لميلانيا ترامب بعنوان «فن إبرام صفقاتها».

وفي مقابلة مع مذيعة شبكة «سي بي إس»، تريسي سميث، ذكرت غوردان أن ميلانيا ترامب ووالديها وبارون ترامب يتحدثون جميعاً السلوفانية، وقالت غوردان: «إذاً، بارون ترامب يتحدث السلوفانية، وهو قريب جداً من جدّيه من والدته، حيث يقضي الجدّان وقتاً طويلاً في البيت الأبيض، ويعيشان فيه»، مضيفة: «هناك مجموعة داخل العائلة الكبيرة، تضم ميلانيا ووالدتها ووالدها وبارون، وجميعهم يتحدثون السلوفانية، ومن المثير للاهتمام أن جهاز الخدمة السرية لا يعرف ما يقولونه».

وسألت تريسي ضيفتها غوردان: «هل لدى دونالد ترامب فكرة جيدة عما يقولونه في كثير من الأحيان عندما يتحدثون السلوفانية؟»، فردت غوردان: «لا، وقد قال (ترامب) إن ذلك يضايقه في بعض الأحيان، لأنه ليست لديه أي فكرة عما يقولونه». عن «سنوبيس»

«ثنائي اللغة»

مع عدم وجود دليل علني على أن بارون ترامب، ابن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحدث لغة أخرى غير الإنجليزية، فقد صرّحت والدته ميلانيا علناً بأن ابنها «ثنائي اللغة» على الأقل، بل قالت في إحدى المرات إنه يتحدث ثلاث لغات، كما زعم أحد الصحافيين أن بارون ترامب يتحدث السلوفانية، مع أن هذا غير مؤكد.

. بارون ترامب قريب جداً من والدي أمه، حيث يقضي الجدّان وقتاً طويلاً في البيت الأبيض ويعيشان فيه.