شغب واشتباك بالأيدي وملاسنات في برلمانات العالم

من المفترض أن يكون نواب البرلمانات أكثر الناس تعقلاً، فهم الذين يصوغون القوانين التي تنظم حياة السكان، لكنهم أيضاً كبشر لا ينجون من العثرات والدخول في شجارات بينهم، ففي أحدث واقعة شغب أشعل نواب المعارضة الصربية القنابل الدخانية، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع، خلال اليوم الافتتاحي للدورة الربيعية للبرلمان، في إشارة إلى دعم الاحتجاجات المناهضة للفساد.

وفي الدورة التشريعية، الثلاثاء الماضي، بعد أن وافق الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب التقدمي الصربي على جدول الأعمال، هرع بعض الساسة المعارضين من مقاعدهم نحو رئيسة البرلمان، آنا برنابيتش، واشتبكوا مع حراس الأمن، وألقى آخرون قنابل دخانية والغاز المسيل للدموع.

وأظهر فيديو بُثّ مباشرة، برنابيتش وهي تنتقد احتجاج المعارضة قائلة: «لقد فشلت ثورتكم الملونة، وستعيش هذه البلاد وتستمر في تحقيق النجاحات».

وما حدث من فوضى في البرلمان الصربي لم يقتصر على البرلمان الصربي وحده، فقد حدث مثل ذلك في برلمانات عدة، حتى في مجلس النواب الأميركي ودول أخرى.

وفي ما يلي أبرز المشاحنات والمشاجرات التي حدثت في بعض برلمانات العالم.

جورجيا

شهدت أروقة البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي، في 15 أبريل العام الماضي، تبادلاً للكمات والمشاجرات أثناء مناقشات حول قانون جديد مثير للجدل، حيث ينص مشروع القانون المقترح، الذي تم التنديد به باعتباره «قانوناً روسياً»، على إلزام المنظمات بالتسجيل باعتبارها «وكالات أجنبية» إذا قبلت تمويلاً من الخارج.

تركيا

اندلع شجار في البرلمان التركي، في 17 من أغسطس العام الماضي، أثناء مناقشة ساخنة حول شخص معارض مسجون حالياً بتهم يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية. وأظهرت اللقطات النائب اليساري أحمد سيك، من حزب العمال التركي، وهو يلقي خطاباً على المنصة، ثم يقترب منه عضو البرلمان ألباي أوزالان، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويحاول صفعه. ثم اندلع شجار أوسع بين أعضاء الحزب المعارض وسقط خلاله سيك على الأرض.

أميركا

في 14 نوفمبر 2023، تحدّى السيناتور الأميركي من ولاية أوكلاهوما، ماركوين مولين، رئيس نقابة سائقي الشاحنات، شون أوبراين، ودعاه لمنازلته في قتال أثناء جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ المعنية بالصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية. وحاول السيناتور بيرني ساندرز تهدئة الأمور، لكن مولين معروف بأنه مقاتل محترف.

عن «الغارديان»