طوكيو تطلب من واشنطن إعفاءها من «الرسوم»   

طلبت اليابان من الولايات المتحدة، أمس، إعفاءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، على صادرات الصلب والألمنيوم، وفق ما أفاد الناطق باسم حكومة طوكيو، يوشيماسا هاياشي.

ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم اعتباراً من 12 مارس، ما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقال هاياشي في مؤتمر صحافي: «نحن على علم بالأمر الرئاسي بشأن رسوم جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم.. لقد طلبنا من الحكومة الأميركية استبعاد بلادنا من هذه الإجراءات»، مشيراً إلى أنه تم تقديم الطلب عبر السفارة اليابانية في الولايات المتحدة.