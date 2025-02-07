دونالد ترامب الابن متهم بالصيد غير القانوني في إيطاليا

يواجه دونالد ترامب الابن تهمة الصيد غير القانوني لنوع نادر من البط في إيطاليا، حيث انتقد ناشطون إيطاليون ابن الرئيس الأميركي بسبب أفعاله.

وطالب مدافعون عن البيئة وسياسيون بالتحقيق في الموضوع، بعد أن زعموا أن لقطات أظهرت دونالد ترامب الابن متخفياً وهو يطلق النار على طيور نادرة في محمية طبيعية بإيطاليا.

وأظهر مقطع فيديو، تم نشره على موقع «فيلد إيثوز» الأميركي، مجموعة من الأشخاص وهم يشتركون في رحلة صيد في بحيرة قريبة من فينيسيا، ومن بينهم دونالد ترامب الابن.

ويمكن مشاهدة ابن الرئيس الأميركي في مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته ست دقائق، وهو يخرج من حفرة، مرتدياً ملابس مموهة، ويطلق النار على البط.

وبعد فترة شوهد محاطاً بمجموعة من الطيور التي تم صيدها، بما فيها بطة مميزة بألوان غير عادية، وهو يقول: «يوجد طائر غير عادي في المنطقة.. حتى إنني غير متأكد ما هو».

وتبدو البطة المقصودة وهي من نوع «شيلدوك» حمراء اللون، وتعد نوعاً نادراً في أوروبا.

ووفقاً لناشطين بيئيين، فإن هذا النوع من الطيور محمي من الصيد بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الإيطالية.

وأثار فيديو دونالد ترامب الابن جدلاً واسعاً في إيطاليا، حيث اتهم أندريا زانوني، من حزب الخضر الإيطالي، ابن الرئيس الأميركي بأنه انتهك عدداً من قوانين البلاد.

وقال زانوني لصحيفة «كورير ديل فينتو» الإيطالية إن «دونالد ترامب الابن اصطاد أنواعاً محمية من الطيور دون رخصة نظامية، وقام بالصيد في منطقة محمية بقوانين من الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الفيديو تم تصويره حديثاً في وادي بيريمبي جنوب مدينة فينيسيا.

وأضاف أن هذه المنطقة محمية طبيعية بموجب اللوائح الأوروبية، والمعروفة باسم «بحيرة فينيسيا الوسطى السفلى». وتابع زانوني: «مثل أي أجنبي في إيطاليا، فإنه ليس من المسموح لدونالد ترامب الابن الصيد بموجب القانون».

وقال: «في الواقع، في بلدنا لا يُسمح إلا لسكان إحدى المناطق الإيطالية بالصيد»، مضيفاً: «عليك الحصول على رخصة صيد صادرة من مراكز الشرطة، لكن قبل كل شيء تحتاج إلى رخصة صيد رسمية، وحصرياً لسكان إحدى المناطق الإيطالية، وهي وثيقة إلزامية يمكنك من خلالها تدوين تاريخ ومكان الصيد وعدد الحيوانات التي تم اصطيادها مقسمة حسب الأنواع الفردية».

وقدم زانوني شكوى للقضاء، أفاد فيها بأن «إيطاليا ليست من أملاك الولايات المتحدة».

من جهتها، قالت عضو البرلمان الإيطالي من حزب الخضر، لوانا زانيلا: «نطالب وزير البيئة بيشيتو فراتين بأن يشرح لنا ما حدث، لاسيما أن إطلاق النار على أنواع محمية من الطيور يعتبر جريمة، وهل ثبت أن دونالد ترامب الابن، نجل رئيس الولايات المتحدة، كان من بين المشاركين في ذلك»، حسب ما ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا».

بدورها، قالت العضو في الحزب الديمقراطي في فينيسيا، مونيكا سامبو، في بيان أرسلته إلى صحيفة «ديلي ميل»: «من غير المقبول أن يتم اصطياد أنواع محمية قانوناً في (بحيرة فينيسيا) كونها محمية طبيعية»، مضيفة: «إذا تأكد تورط دونالد ترامب الابن في هذا العمل، نرجو أن تتم محاكمته مثل أي شخص في إيطاليا». وكان دونالد ترامب الابن زار فينيسيا أخيراً، مع صديقته القديمة بيتينا أندرسون، التي نشرت على حسابها في «إنستغرام» صوراً عدة لرحلتهما إلى المنطقة.

ومن غير المرجح أن يؤدي الجدل في إيطاليا حول دونالد ترامب الابن إلى إضعاف العلاقات القوية بين الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

وخلال حفل تنصيب ترامب، كانت ميلوني من بين الزعماء القليلين الذين حضروا الحفل.

وفي بداية يناير الماضي، زارت ميلوني الرئيس ترامب في مقره إقامته بفلوريدا. وقال ترامب وقتها في حديثه للصحافيين إن «ميلوني امرأة رائعة.. استحوذت حقاً على أوروبا». عن «ديلي ميل»