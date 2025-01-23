كوريا الجنوبية تخطط لإجراء تعديلات في 7 مطارات بعد حادثة «جيجو»

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها ستُدخل تعديلات على الحواجز الإسمنتية المستخدمة في بعض مطارات البلاد، بعد حادث طائرة «جيجو إير» الذي خلف 179 قتيلاً، نهاية ديسمبر الماضي، في موان (جنوب غرب)، وفي 29 ديسمبر هبطت طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «جيجو» للنقل الجوي المنخفض الكلفة، آتية من بانكوك، من دون عجلات على مدرج مطار موان، ثم انزلقت لتصطدم بعد ثوانٍ في نهايته بجدار إسمنتي وتتحول إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة (2216)، باستثناء اثنين من أفراد الطاقم، في أسوأ كارثة طيران بكوريا الجنوبية.

وتركز الاهتمام على العديد من الأسباب المحتملة، لكن تساؤلات أثيرت حول سبب وجود هيكل إسمنتي رُكِّب عليه جهاز لتحديد المواقع (أداة لتوجيه الطائرات عند الهبوط) في نهاية المدرج.

وقالت وزارة التخطيط والبنى التحتية والنقل، في بيان، إن «عملية مراجعة وتدقيق خاصة بالسلامة كشفت الحاجة إلى إدخال تعديلات على أجهزة تحديد المواقع في سبعة مطارات بالبلاد»، خصوصاً تلك الموجودة في موان وجزيرة جيجو، تشمل «استبدال الأساسات بهياكل فولاذية خفيفة الوزن».

وكان المعهد الوطني للموارد البيولوجية في كوريا الجنوبية أفاد بأنه «عثر على ريش في محرّكَي» الطائرة المنكوبة، وكانت فرضية الاصطدام بطيور أثيرت لتفسير الحادث، حيث أطلق برج مراقبة مطار موان تحذيراً بهذا المعنى إلى طاقم الطائرة قبل ثلاث دقائق من تحطمها.