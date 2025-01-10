تفكير ترامب في إعادة تسمية خليج المكسيك يثير حفيظة الرئيسة المكسيكية

ردّت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أول من أمس، على تهديد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإعادة تسمية خليج المكسيك، قائلة إنه بدلاً من ذلك يجب أن تُسمى الولايات المتحدة في الواقع «أميركا المكسيكية».

وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته بميامي، أنه يطمح إلى إعادة تسمية خليج المكسيك إلى «خليج أميركا».

ورداً على ذلك، عرضت شينباوم (62 عاماً)، خريطة تعود إلى عام 1607، حيث تم تحديد خليج المكسيك على ما هو عليه، وأميركا الشمالية باسم «أميركا المكسيكية».

وتساءلت الزعيمة المكسيكية أمام مجموعة من الصحافيين، على ما يبدو مازحة: «لماذا لا نطلق عليها (أميركا المكسيكية)؟ يبدو الأمر لطيفاً، أليس كذلك؟».

وأضافت شينباوم «بكل احترام»، أن ترامب كان مخطئاً في القول إن عصابات المخدرات العنيفة تدير المكسيك، وليس «الشعب».

وكان خليج المكسيك معروفاً بهذا الاسم منذ قرون، لكن ترامب قد يحاول تغيير الطريقة التي ستتم بها تسميته في الولايات المتحدة.

واقترحت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، بالفعل مشروع قانون من شأنه أن يمول على المستوى الفيدرالي لإجراء التغييرات المطلوبة على الخرائط.

إن إعادة التسمية من شأنها أن تسبب صداعاً للمنظمة الدولية التي تحاول ضمان توحيد تسميات المسطحات المائية.

وقال ترامب: «سنقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، لأنه يغطي مساحة كبيرة من الأراضي.. خليج أميركا.. يا له من اسم جميل، وهو مناسب»، وخلال تصريحاته فكر ترامب أيضاً في استخدام الجيش لضم غرينلاند ومنطقة قناة بنما، واستخدام «القوة الاقتصادية» لجعل كندا الولاية الأميركية رقم 51، كما تشاجر الرئيس المنتخب مع المكسيك بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المسموح لهم بعبور الحدود الجنوبية، وهدد البلد الجار بتعريفات جمركية بنسبة 25%.

وقال ترامب: «يجب على المكسيك أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا»، مضيفاً: «إنهم قادرون على إيقافهم، وسنفرض تعريفات جمركية صارمة للغاية على المكسيك وكندا، لأن المهاجرين يأتون عبر كندا أيضاً، والمخدرات التي تمر عبر المكسيك وصلت إلى أرقام قياسية».

عن «نيويورك بوست»