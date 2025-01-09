قتلى ودمار كبير في زلزال التيبت

أدى زلزال وقع في منطقة التيبت بجبال الهيمالايا جنوب غرب الصين، أول من أمس، إلى مقتل 126 شخصاً على الأقل، وتسبّب في انهيار العديد من المباني، بينما شعرت به مناطق مجاورة مثل النيبال، وأوردت الوكالة الوطنية الصينية للزلازل أن الزلزال بقوة 6.8 درجات ضرب كانتون دينغري قرب الحدود الصينية - النيبالية، فيما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية بأن شدة الزلزال بلغت 7.1 درجات.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه «تم تأكيد مقتل 126 شخصاً وإصابة 188 آخرين»، وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 95 قتيلاً.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها التلفزيون الصيني «سي سي تي في»، منازل بيضاء على ارتفاعات عالية جدرانها مدمّرة وأسقفها منهارة، وحجارة متناثرة على الأرض.

وصورت مشاهد أخرى بثتها القناة مركبات ردمت تحت الطوب، وزبائن في متجر يهربون وسط تساقط المنتجات عن الرفوف بسبب الزلزال.

وفي مقاطع فيديو أخرى لقناة التلفزيون الصينية العامة، ظهر عناصر إطفاء بزي برتقالي في مواقع الكارثة، بينما كانوا واقفين وسط الأنقاض وقربهم ناجون.

وقالت «سي سي تي في»، إن السكان «في كانتون دينغري ومن حوله شعروا بالاهتزازات بقوة، وانهار الكثير من المباني بالقرب من مركز الزلزال».