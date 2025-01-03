الأميرة كيت في مهمة لإعادة الأمير هاري إلى العائلة

أفادت تقارير صحافية بأن الأميرة البريطانية، كيت ميدلتون، في مهمة لإصلاح «الصدع» بين الأمير هاري والملك تشارلز الثالث، بعد سنوات من الخلافات التي فرّقت الأسرة، وفق ما نقلته التقارير عن مصدر مقرب من العائلة الملكية.

ولطالما كانت علاقة «دوق ساكس» مع عائلته متوترة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث تصاعد التوتر بعد أن أطلق العديد من الادعاءات الصادمة المثيرة حول أفراد العائلة البريطانية المالكة، في مذكراته التي أصدرها عام 2023، التي تحمل عنوان «رحابة الصدر»، لكن إثر تشخيص الأميرة كيت بمرض السرطان، في بداية العام الماضي، يقال إنها حريصة على إنهاء الخلاف في العائلة.

ويعتقد أن تجارب كيت الأخيرة منحتها «رؤية جديدة لكل شيء»، ما جعلها تدرك على نحو كبير طبيعة الزمن الذي يمر سريعاً على البشر.

وقال المصدر لمجلة «لايف ستايل» الفنية: «تريد كيت إجراء مصالحة في الأسرة، ففي الوقت الذي تتدهور صحة الملك، ثمة كثير من الوقت لإنجاز هذا التصالح، ولهذا فإنها تقوم بمهمة لجلب هاري إلى الوطن».

وأشار المصدر إلى أن كيت لم تعد «تنتظر الأشياء لتحدث وحدها، بالنظر إلى أنها أدركت أن الحياة ثمينة للغاية». وأضاف: «يقال إن الأميرة كيت، تواصلت بالفعل مع الأمير هاري، الذي يعدّ إلى حد ما أنه متقبل فكرة المصالحة».

وتابع المصدر: «الهدف الرئيس من خطتها (كيت)، هو عودة هاري إلى بريطانيا، وتعديل الأمور مع الملك تشارلز».

ولمَّحت الخبيرة في شؤون الأسرة الملكية، كاتي نيتشول، إلى أنه على الرغم من أن الأميرة كيت منفتحة على المصالحة، إلا أن زوجها أمير ويلز، الأمير وليام غير متوافق معها تماماً، مشيرة إلى أن وليام، يظل «غاضباً للغاية» مع شقيقه، إثر سلسلة من التهم التي وجهها هاري لأخيه وليام وزوجته كيت في مذكراته.

وتحدث هاري، في مذكراته بالتفصيل عن جدال حاد مع وليام ادعى خلاله أن شقيقه أشار إلى ميغان ماركل، زوجة هاري بأنها «صعبة المراس» و«وقحة» و«مزعجة».

وادعى هاري أن وليام «أمسكه من ياقته، وقطع قلادته، وأوقعه على الأرض». عن «ذي ديلي إكسبريس»