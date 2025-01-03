انفجار سيارة «تسلا» أمام فندق ترامب في لاس فيغاس ومقتل قائدها

قال مسؤولون أميركيون إن سائق سيارة «تسلا سايبرترك»، قتل وأصيب سبعة آخرون على الأقل، بانفجار السيارة أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس، أول من أمس، بينما قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه انضم للتحقيقات، وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود من داخل الفندق وخارجه، انفجار السيارة الكهربائية وتصاعد النيران منها، بينما كانت متوقفة خارج الفندق مباشرة، ووقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل، في مؤتمر صحافي: «سيارة سايبرترك وفندق ترامب، من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي يتعين علينا الإجابة عنها»، وذكر المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي، غيريمي شوارتز، في وقت لاحق، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار عملاً إرهابياً.

وأضاف أن المكتب حدد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة، مشيراً إلى أنه جرى استئجارها من كولورادو، لكنه لم يكشف عن اسم السائق.

من جهته، أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ومستشار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أن الانفجار لا علاقة له بالسيارة «سايبرترك» ذاتها، وقال ماسك في منشور على منصة «إكس»: «تأكدنا الآن أن الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جداً، أو قنبلة وضعت في صندوق شاحنة (سايبرترك) المستأجرة، ولا علاقة لها بالسيارة نفسها».