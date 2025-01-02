تعاون كوري أميركي لمعرفة أسباب تحطم طائرة «جيجو»

أرسلت كوريا الجنوبية أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي أسفر تحطمها عن مقتل 179 شخصاً، إلى الولايات المتحدة لتحليل بياناته، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي أمس.

وكانت طائرة «بوينغ 737-800» تابعة لشركة «جيجو» للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل 181 شخصاً في رحلة من تايلاند، هم 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم، في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في «الرحلة 2216» باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تم إنقاذهما.

ويقوم محققون كوريون جنوبيون وأميركيون، بعضهم من شركة «بوينغ»، بتمشيط موقع الحادث الذي وقع الأحد الماضي في موان (جنوب غرب).

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونغ-وان، إنه نظراً لتعذّر استخراج المعلومات الموجودة في «مسجل بيانات الرحلة التالف» على الأراضي الكورية الجنوبية، تقرّر نقله إلى الولايات المتحدة لتحليله، بالتعاون مع محققين أميركيين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح قال فيه إن المحققين تمكنوا من استخراج البيانات الأولية للصندوق الأسود الآخر، ما من شأنه السماح للمحققين بالاستماع إلى التبادلات الأخيرة للطيارين.