انتقادات لاذعة لملكة جمال الكون بسبب «كلمات عنصرية»

تعرّضت ملكة جمال الكون، الدنماركية فكتوريا كير ثيلفيج، التي تم تتويجها، أخيراً، لانتقادات لاذعة وردود فعل عنيفة، بسبب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهرها وهي تقول كلمات تعتبر إهانة عنصرية للسود.

ونشرت ثيلفيج، التي فازت بمسابقة ملكة جمال الكون في 16 نوفمبر الجاري، مقطع فيديو وهي تغني كلمات أغنية بعنوان «إمباير ستيت في الذهن» للمغني الأميركي، جاي زي، التي تتضمن كلمة مسيئة للسود.

وصورت الفيديو فوق مبنى «أمباير ستيت» الشهير في نيويورك، واتهم مستخدمو منصة «تيك توك» ثيلفيج بأنها كانت تحرك شفتيها وفق كلمات الإهانة العنصرية، لكن منظمة ملكة جمال الدنمارك، البلد الأصلي لثيلفيج، نفت أن تكون ملكة جمال الكون قد قالت كلمات مهينة في تسجيل الفيديو.

وقالت رئيس المنظمة، ليزا ليتس، في بيان لصحيفة «ديلي بيست»: «ثيلفيج لم تحرك شفتيها بالضبط للإشارة إلى الكلمات المسيئة».

إلى ذلك، قال دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة على منصة «إكس»: «يُسمح للنساء البيولوجيات والجذابات بشكل موضوعي بالفوز بمسابقات ملكة جمال مرة أخرى»، مضيفاً: «لقد عدنا بقوة».

وكان الرئيس ترامب، بصفته المالك لمنظمة مسابقات ملكة جمال الكون، مسؤولاً عن السماح للنساء بالمشاركة في مسابقة الجمال في عام 2012، لكن في ظل المالكين الجدد منذ عام 2023، تم تخفيف المتطلبات مرة أخرى، حيث تم تجنب الحد الأقصى للعمر، وتم السماح للنساء المتزوجات والأمهات بالمنافسة في المسابقة. عن «ديلي بيست»