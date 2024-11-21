قرية إيطالية تعرض على الأميركيين المنزعجين من ترامب منازل بدولار واحد

بينما يتساءل العديد من المجتمعات حول العالم عن تداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، قدمت إحدى القرى في جزيرة سردينيا الإيطالية فرصة محتملة.

ومثل العديد من الأماكن الريفية في إيطاليا، كانت قرية أولولاي تحاول منذ فترة طويلة إقناع الأشخاص بالانتقال إليها لإنعاش اقتصادها بعد عقود من تراجع عدد السكان، وبدأت بيع المنازل المتهالكة مقابل يورو واحد فقط، أي ما يعادل أكثر من دولار بقليل، لجعل العرض أكثر جذباً، بحسب شبكة «سي إن إن».

والآن بعد نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر، أطلقت القرية موقعاً إلكترونياً موجهاً للمغتربين الأميركيين المحتملين، تعرض فيه المزيد من المنازل الرخيصة على أمل أن يتوجه أولئك الذين يشعرون بالانزعاج من النتيجة لشراء أحد العقارات الخالية.

ويسأل الموقع: «هل أنت متعب من السياسة العالمية؟ هل ترغب في تبني أسلوب حياة أكثر توازناً مع تأمين فرص جديدة؟ حان الوقت لبدء بناء هروبك الأوروبي في جنة سردينيا الرائعة»، وقال عمدة المدينة، فرانشيسكو كولومبو، لـ«سي إن إن»، إن «الموقع الإلكتروني تم إنشاؤه بصفة خاصة لجذب الناخبين الأميركيين بعد الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أنه يحب الولايات المتحدة ومقتنع بأن الأميركيين هم الأفضل للمساعدة في إحياء مجتمعه، وأضاف: «نحن حقاً نريد، وسنركز على الأميركيين قبل كل شيء.. بالطبع لا يمكننا منع الأشخاص من دول أخرى من التقديم، لكن سيكون لدى الأميركيين إجراءات سريعة».