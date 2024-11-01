بايدن يتعرّض لانتقادات لاذعة بعد «عض» 3 أطفال في حفل «الهالوين»

تعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن، لانتقادات لاذعة، بعد عضّه ثلاثة أطفال كنوع من اللعب معهم، خلال حفل «الهالوين» الذي نظمه البيت الأبيض لموظفيه.

وتظاهر بايدن، الذي اشتهر بتفاعله المرح مع الأطفال في المناسبات العامة، بالرعب من الأزياء المخيفة التي ارتداها زوّاره الصغار إلى جانب زوجته جيل، التي كانت ترتدي زي «باندا» يغطي الجسم بالكامل.

وتم التقاط العديد من الصور للرئيس البالغ من العمر (81 عاماً)، وهو يعض قدم رضيع يرتدي زي «ديك رومي»، ويمضغ إصبع قدم طفل آخر يرتدي زي «مخروط الآيس كريم»، فضلاً عن صور لعضه طفلاً ثالثاً يرتدي فستاناً أزرق.

وجاءت الاستجابة لـ«عرض الأسنان» المثير للرئيس، منقسمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى الطبيعة المرحة لبايدن الجد لسبعة أحفاد، بينما وجد البعض الآخر أن التفاعلات غير مريحة ومثيرة للانتقادات بحق الرئيس.

وكان موضوع الحدث «هالو-ريد» في إشارة إلى 40 عاماً قضتها السيدة الأولى جيل بايدن في التدريس، التي بدورها قدمت للأطفال نسخاً عدة من كتاب «10 يقطينات مخيفة»، في حين قدم الرئيس قطعاً من الحلوى تحمل أختام وتوقيع الرئيس.

وإضافة إلى الطلاب المحليين، والأطفال المرتبطين بالجيش الذين حصلوا على هداياهم من الرئيس الأميركي وزوجته، أحضر العديد من موظفي الإدارة الأميركية أطفالهم لمشاهدة مهرجان الرعب الأخير في البيت الأبيض.

وخلال الحفل، لعب بايدن مع طفل مساعدته آشلي ويليامز، وتحدث بسعادة مع أطفال آخرين، وهو يقدم لهم قطع الحلوى، وفي بعض الأحيان كان يستغرق وقتاً طويلاً لدرجة أن صفاً من الأطفال كانوا ينتظرونه.

وقام طفل صغير يرتدي زي «سبايدرمان» بالرقص، بينما عزفت فرقة سلاح الجو موسيقى مخيفة، لتناسب موضوع الحفل.

ولم يكن حفل «الهالوين»، هو الحدث الأول الذي أثار فيه بايدن دهشة الأطفال أثناء اللعب معهم، ففي «يوم الشكر» من العام الماضي، اقترب بايدن من طفلة تُدعى كاثرين، وقال لها إن «أذنيكِ رائعتان حقاً»، وذلك خلال اللقاء في ميناء «نورفولك» البحري في فيرجينيا.

وأضاف بايدن: «يا له من اسم جميل، هو اسم أمي أيضاً.. كم عمرك؟»، ثم قال ممازحاً 17 عاماً؟ فردت عليه الطفلة بخجل عمري ست سنوات.

وخلال جلسة التقاط الصور عام 2023 في فنلندا، تظاهر بايدن بالتهام وشم فتاة صغيرة كان يمزح معها، حيث كان بايدن في ذلك الوقت في هنلسنكي، إثر قمة حلف «الناتو» في ليتوانيا، وتعرّض وقتها للانتقاد أيضاً لأنه أدلى بتعليق مخيف لمراسلة فنلندية.

وفي حدث أقيم في فلوريدا عام 2020، قال بايدن لمجموعة من الراقصات القاصرات: «سأعود وأريد أن أرى هؤلاء الشابات الجميلات.. أريد أن أراهن يرقصن عندما يكبرن بأربع سنوات أيضاً». وفي عام 2019 قال بايدن لطفلة تبلغ من العمر (10 سنوات)، «أراهن على أنك ذكية كما أنت جميلة».

وخلال حفل «الهالوين» الذي نظمه البيت الأبيض هذا العام بمشاركة 8000 ضيف الأربعاء الماضي، خلعت السيدة الأولى رأس «الباندا» الذي كانت ترتديه، لكنها استمرت في توزيع الكتب.

وكانت جيل بايدن، انضمت إلى حديقة الحيوانات الوطنية في وقت سابق من هذا العام، للإعلان عن وصول زوج من «الباندا» إليها.

وأمضى الرئيس وزوجته نحو ساعة في الخارج، لتوزيع الحلوى على الأطفال الذين كانوا يرتدون أزياء الأشباح والعفاريت ووحيد القرن ومجموعة متنوعة من الحيوانات.

وتم إعداد الألعاب في الحديقة الجنوبية، وكان لدى العديد من الوكالات الحكومية أكشاك لتوزيع الحلوى. عن «ديلي ميل» البريطانية

• بايدن تظاهر بالرعب من الأزياء المخيفة التي ارتداها الأطفال.

• البعض أشار إلى الطبيعة المرحة لبايدن الجد لـ 7 أحفاد.