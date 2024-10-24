مياه الفيضانات تغمر البلدات والقرى في السنغال

أدى ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال إلى تضرر قرى وبلدات سنغالية عدة في شمال البلاد، وعلى إثر ذلك تدخل الجيش السنغالي والحماية المدنية، لإجلاء السكان المهددين بالفيضانات، وضمان نقلهم إلى مناطق أكثر أماناً.

وأعلنت مؤسسة استثمار نهر السنغال، أخيراً، تفعيل مستوى يقظة برتقالي، في أعقاب تسجيل خسائر مادية كبيرة في المناطق المتاخمة للنهر في السنغال ومالي.

وحذرت المؤسسة من منسوب المياه المسجل خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يضاهي مستوى المنسوب الذي سجل خلال عام 1999.

وهذا العام، تضرر نحو أربعة ملايين شخص من الفيضانات غير المسبوقة في غرب ووسط إفريقيا، وكانت نيجيريا وتشاد ومالي وغينيا والنيجر والكاميرون وغانا وليبيريا الأكثر تضرراً، ما أسفر عن مقتل المئات وتدمير مساحات واسعة من المحاصيل.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات السنغالية نشرت قوات في الشمال الشرقي للمساعدة في إجلاء السكان، وإقامة معسكرات ميدانية في أعقاب فيضانات واسعة النطاق.