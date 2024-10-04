انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في مطار ياباني

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار إقليمي ياباني، أمس، إثر انفجار قنبلة أميركية (غير منفجرة) من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بعد أقل من دقيقة من مرور طائرة ركاب. بدأ مطار ميازاكي في جنوب اليابان في عام 1943 كقاعدة بحرية، حيث أرسل عشرات الطائرات «الكاميكازي» في مهام انتحارية. وأظهرت لقطات حصلت عليها وكالة «فرانس برس» عموداً من الأرض ينفجر على الأقل 10 أمتار في الهواء على حافة ممر للطائرات في المطار في جزيرة كيوشو.

وأظهرت اللقطات أن الانفجار الذي أحدث حفرة في المدرج بعرض بضعة أمتار، وقع بعد أقل من دقيقة من مرور طائرة باتجاه المدرج.