رئيسة وزراء تايلاند تختار موالين لوالدها تاكسين شيناواترا كمستشارين رئيسين للسياسات

اختارت رئيسة وزراء تايلاند الجديدة بايتونجتارن شيناواترا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين كمستشارين، بعد أن تعهدت إدارتها بمعالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا. ويرأس لجنة المستشارين بانساك فينياراتن الذي عمل مستشاراً للسياسة الاقتصادية لوالد بايتونجتارن، رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، خلال الفترة بين عامي 2001 و2006، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وتم تعيين سورابونغ سويبونجلي، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة التي دعمها تاكسين عام 2008، نائباً لرئيس اللجنة، وذلك وفقاً لأمر بتاريخ 16 سبتمبر، كما تم تعيين الخبير الاقتصادي البارز سوبافود سايتشويا، وهو حالياً رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كمستشار. وسيساعد مجلس المستشارين بايتونجتارن في تحليل ودراسة فرص تحسين الوضع بالبلاد، حسب قرار التعيين، وسيقدمون أيضاً اقتراحات متعلقة بسياسات الحكومة.

وكانت رئيسة وزراء تايلاند قد كشفت أوائل الشهر الجاري عن تشكيلتها الوزارية الجديدة، وأبقت على بيتشاي تشونهافاجيرا وزيراً للمالية، في إشارة إلى استمرارية السياسة، فيما تواجه مهمة تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وطبقاً لقائمة تم نشرها في الجريدة الرسمية، فإنه تم تعيين بيتشاي، وهو رئيس سابق في بورصة الأوراق المالية التايلاندية وزيراً للمالية، كما تم الاحتفاظ بمعظم أعضاء الحكومة السابقة بقيادة الزعيم المخلوع سريتا تافيسين.