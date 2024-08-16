الكشف عن عمليات التجميل في عائلة ترامب

يقول طبيب التجميل المتخصص لدى النجوم الدكتور غاري موتيكي، أن عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنفقت ما يقرب من مليون دولار على عشرات الإجراءات عبر مدى عقود عدة. وأشار إلى أن تكاليف هذه العمليات ربما ظهرت جميعها على بطاقة الائتمان الخاصة بعائلة ترامب، إلى جانب استخدام الدعامات الأساسية للبوتوكس والحشوات المعروفة باسم «فيلر».

وكان هذا قبل أن تدفع العائلة 10 آلاف دولار لإعادة بناء أذن زعيم العائلة بعد أن نجا من محاولة اغتيال الشهر الماضي. وقال الدكتور موتيكي لصحيفة «ديلي ميل» إنه بناءً على تجربته، بمجرد أن يحصل أحد أفراد العائلة على جراحة تجميلية، فمن المرجح أن يتبعه آخرون أيضاً، وأضاف «شاهدوا والديهم يفعلان ذلك».

ويشتهر الرئيس ترامب، 77 عاماً، بشعره الأشقر للغاية، وعلى الرغم من أنه أقسم سابقاً أنه طبيعي، يتكهن البعض أنه جاء نتيجة لعمليات زرع شعر متعددة. ويقول الدكتور موتيكي «أعتقد أنه على مر السنوات يمكننا أن نرى أدلة على أنواع مختلفة من جراحات الشعر»، وأضاف موتيكي أنه في وقت مبكر، يمكنك رؤية علامات رفع خط الشعر، حيث يتم تحريك خط الشعر إلى الأمام لتقليل ظهور خط الشعر المتراجع أو الجبهة الكبيرة.

ويقول الدكتور غاري لينكوف خبير تساقط الشعر والجراح التجميلي في مدينة نيويورك، إن ترامب أجرى خمس عمليات لزراعة الشعر.

وقالت زوجة ترامب السابقة إيفانا، إن ترامب أجرى عمليات زرع شعر، كما أنه أجرى عمليات شفط دهون من ذقنه وخصره.

وقال الدكتور موتيكي إن ترامب دفع نحو 80 ألف دولار لتحسين وضع شعره. والجدير بالذكر أن ترامب أنكر في وقت سابق القيام بأي زرع للشعر أو شفط للدهون.

وأنكرت السيدة الأولى ميلانيا قيامها بإجراء أي عمليات تجميل، فهي ضد هذا النوع من العمليات.

وتعرضت الابنة الأولى لترامب إيفانكا لشائعات حول خضوعها لجراحات تجميلية لسنوات، مع تجدد التكهنات في نوفمبر 2023 بعد ظهورها في محاكمة والدها في مظهر مختلف تماماً، وأظهرت الصور في سنوات مختلفة تغيراً في شكل إيفانكا، خصوصاً في أنفها الذي أصبح أصغر حجماً وأجمل شكلاً.

ويقول الدكتور موتيكي إنه يتوقّع أن إيفانكا دفعت نحو 80 ألف دولار من أجل عمليات التجميل في وجهها، وأضاف أتوقع أن زوج إيفانكا وهو جاريد كوشنر تلقّى علاجات تجميلية عبر السنوات للحفاظ على وجه شاب. عن «ديلي ميل»