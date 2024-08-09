ترامب يتلقى هدية عبارة عن شاحنة «تسلا سايبرترك» عليها صورة محاولة اغتياله

حصل الرئيس السابق المرشح الديمقراطي، دونالد ترامب على هدية، وهي عبارة عن سيارة «تسلا سايبرترك» ملفوفة بصورة له وهو يرفع قبضته أثناء محاولة اغتياله، حيث أهداها له أحد صنّاع المحتوى الذي أشاد به ابنه بارون. وقدّم صانع المحتوى، واسمه ادين روس، هدية ضخمة لترامب لدى نهاية مقابلة مدتها 90 دقيقة في برنامجه «كيك» المسجل في منتجع ترامب.

وسار روس إلى جانب ترامب من داخل المنتجع إلى الممر، حيث كانت السيارة متوقفة. ثم أغلق باب الركاب المفتوح، ليكشف للرئيس السابق صورة كاملة له، تُظهر نزيفاً في أذنه، وعملاء الخدمة السرية يحيطون به.

وقال ترامب: «إنه أمر لا يصدّق. أعتقد أنه أمر لا يصدق»، قبل أن يضيف أن «غوغل» سمحت بظهور نسخ معدلة من العملاء وهم يبتسمون على المنصة. وأعرب روس عن رأيه قائلاً: «نحن بحاجة إلى نظام يمكننا من خلاله التحقق بسرعة من الحقائق، وما إذا كانت حقيقية».

وكان شعار ترامب «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» مطبوعاً على مقدمة السيارة، ويتطابق مع القبعة التي كان روس يرتديها.

ثم دعا روس ترامب إلى الجلوس معه داخل السيارة، وأخبره بأنه تم تحميل الموسيقى مسبقاً في قائمة التشغيل الخاصة بها. وطلب روس من ترامب اختيار أغنية يمكنهما القيام برقصة النصر عليها معاً.

وبينما كان ترامب ينظر في قائمة التشغيل، قال لروس: «آمل أن تحطم رقمك القياسي كثيراً». وأضاف ترامب أنه كان من دواعي سروره إجراء المقابلة مع روس، لأن ابنه بارون أشاد به، وقال له: «ربما تفكر يوماً ما، أن ترشح نفسك للرئاسة». وأجابه روس قائلاً: «حسناً. لا أعرف شيئاً عن ذلك، سأترك الأمر لبارون ربما، ولكنني أحب مساعدة بارون، كما تعلم، ونحن نريدك أن تعود إلى منصبك». وقام الاثنان بحركة الرقص المميزة لترامب، وانتهيا بدعوة معجبي الرئيس السابق للتصويت له، حيث يمكنه إنقاذ منصة «تيك توك». وقام روس بإهداء ترامب ساعة «رولكس» ومشروبه المفضّل «كوكاكولا دايت». عن صحيفة «ميترو» البريطانية

• شعار ترامب «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» مطبوع على مقدمة السيارة، ويتطابق مع قبعة روس.

• ترامب شارك صانع المحتوى بحركة الرقص المميزة له وانتهيا بدعوة معجبي الرئيس السابق للتصويت له.