الصين تُجري مناورات بالقرب من جرف متنازع عليه مع الفلبين

أجرت الصين مناورات عسكرية، أمس، في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جرف سكاربورو، الجزيرة الصغيرة التي تسيطر عليها بكين وتطالب مانيلا بالسيادة عليها، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين.

وقال الجيش الصيني إنه «يُسيّر دورية قتالية مشتركة في المجال البحري والجوي قرب جزيرة هوانغيان»، الاسم الصيني لهذه الشعاب المرجانية، «لاختبار قدرات الاستطلاع والإنذار المبكر والمناورة السريعة وعمليات شنّ قواته ضربات مشتركة».

وأضاف أن «جميع الأنشطة العسكرية التي تعطل بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطاً ساخنة وتقوّض السلام والاستقرار الإقليمي يتم السيطرة عليها إلى أقصى حدّ».

وتطالب بكين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي، رافضةً حكم محكمة دولية صدر في 2016 قضى بأن لا أساس قانونياً لموقفها هذا.

ووقعت سلسلة من المواجهات بين سفن صينية وفلبينية في الأشهر القليلة الماضية، خصوصاً حول سفينة حربية أوقفتها مانيلا لسنوات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها. وتوجّه بكين أصابع الاتهام في التصعيد إلى مانيلا، وتؤكد أن إجراءاتها لحماية سيادتها في بحر الصين الجنوبي قانونية.

وتطالب الصين بالسيادة على جزء كبير من الجزر والشعب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، كما تحمل دول أخرى مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي مطالب مماثلة بهذا الشأن. وتسيطر كل دولة على عدد من الجزر المرجانية.