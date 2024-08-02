الصين.. يوليو الأكثر حراً منذ 6 عقود               

أعلنت السلطات الصينية المعنية بالطقس أن يوليو كان الشهر الأكثر حرّاً في البلاد منذ بدء تسجيل الأرقام قبل ستة عقود، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، أمس الخميس، في وقت تشهد أجزاء كبيرة من العالم، ظروف طقس حادة.

وأفادت شبكة البث الرسمية «سي سي تي في» نقلاً عن السلطات المعنية بالطقس، أن الشهر الماضي كان الأكثر حراً منذ بدأت عمليات الرصد الكاملة في 1961، والشهر الأكثر حراً في تاريخ الرصد.

بلغ معدل حرارة الجو في الصين 23.21 درجة مئوية الشهر الماضي، متجاوزاً رقماً قياسياً بلغ 23.17 درجة مئوية عام 2017، وفق ما أفادت «سي سي تي في» نقلاً عن المصدر ذاته. وذكر التقرير بأن متوسط درجة الحرارة في كل مقاطعة كان أيضاً «أعلى من المعدل للسنوات السابقة»، إذ سجّلت مقاطعتا قويتشو ويونان أعلى معدلات لهما على الإطلاق.

والصين أكبر متسبب بانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، التي يقول علماء إنها تتسبب بتغير المناخ، وتجعل ظروف الطقس الحادة أكثر تكراراً وشدة.

وتعهدت بكين بأن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول عام 2030 وإلى صافي صفر بحلول 2060، لكنها قاومت الدعوات للقيام بإجراءات أكثر جرأة.

وعانت البلاد أحوال طقس صعبة هذا الصيف، إذ شهدت أجزاء من الشمال موجات حر شديدة، بينما تسببت الأمطار الموسمية بحدوث فيضانات وانزلاقات للتربة في مناطق وسط وجنوب البلاد.