قاذفات روسية وصينية أجرت دورية مشتركة قرب آلاسكا

أجرت قاذفات روسية وصينية دورية مشتركة عند ملتقى القارتين الآسيوية والأميركية قرب ولاية آلاسكا الأميركية على ما أعلن الجيش الروسي، أمس الخميس، موضحاً أنها لم تنتهك المجال الجوي لأي بلد.

واعترضت طائرات أميركية وكندية هذه القاذفات، وفق ما أعلنت القيادة الأميركية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد). من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الصينية، أمس، أن هذه الدورية الجوية لم تكن تستهدف «طرفاً ثالثاً»، وهي تتوافق مع القانون الدولي.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، تشانغ شياوغانغ «هذه العملية لا تستهدف طرفاً ثالثاً، وتتوافق مع القانون الدولي، وليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي الحالي»، مضيفاً أن الدورية «تختبر مستوى التعاون بين القوات الجوية للبلدين وتحسنه».

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أجرت مجموعة مؤلفة من قاذفات استراتيجية (تو-95 إم إس) من القوات الجوية الروسية وقاذفات استراتيجية (شيان-اتش-6كاي) تابعة لسلاح الجو الصيني، دورية مشتركة فوق بحر تشوكشي وبحر بيرينغ وشمال المحيط الهادئ».

وأوضحت أن «مقاتلات تابعة لحكومات أجنبية»، رافقت المجموعة «في مراحل معينة من المسار»، وأن الدورية استمرت أكثر من خمس ساعات.

وفي وقت سابق، أفادت «نوراد» التي تضم كندا والولايات المتحدة، بأن مقاتلات أميركية وكندية، رصدت واعترضت طائرتين روسيتين من طراز «تو-95» وطائرتين صينيتين من طراز «إتش-6».