جنرال ألماني يدعو إلى إدراج النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية

اقترح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية إذا تمت إعادة تقديمها «لتحقيق المساواة». وألغت ألمانيا فعلياً التجنيد العسكري الإلزامي في عام 2011، على الرغم من أن قانون البلاد لايزال يسمح بالخدمة الإلزامية في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.

وأدت حرب روسيا مع أوكرانيا إلى تجديد التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني، وأشعلت نقاشاً حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية. وقدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خططاً لنموذج جديد للخدمة العسكرية في يونيو، يهدف إلى المساعدة في ملء صفوف الجيش المستنزفة.

وفي تصريحات لمجموعة «آر إن دي» الإعلامية الألمانية نُشرت، أمس، أشار كارستن بروير، وهو أعلى ضابط في الجيش، إلى أن التجنيد الإلزامي، المعلق حالياً، ينطبق فقط على الرجال وفقاً للقانون الأساسي، لكنه قال إنه «يجب إرساء المساواة».

ومع ذلك، فإن إنشاء حقوق متساوية في هذه الحالة، يتطلب نقاشاً سياسياً واجتماعياً مماثلاً، بحسب ما ذكر بروير. ويخطط وزير الدفاع بيستوريوس لإدخال التسجيل الإلزامي، حيث يتعين على الشباب التعبير عن استعدادهم لأداء الخدمة العسكرية وقدرتهم على ذلك، ويمكن للشابات أن يفعلن ذلك طوعاً. ووصف الوزير الفكرة بأنها «خدمة عسكرية انتقائية»، تهدف إلى السماح للجيش باستدعاء «الأصلح والأنسب والأكثر تحفيزاً للتدريب».