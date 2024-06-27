موسم الأمطار في بنغلاديش يزيد من معاناة الناس

تشهد منطقة شرق آسيا هطول أمطار غزيرة هذه الأيام، وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش توقعات الطقس لبنغلاديش، حيث توقعت هطول أمطار مع رياح عاصفة. وتتم ملاحظة موسم الرياح الموسمية الصيفية في بنغلاديش من يونيو إلى منتصف أكتوبر.

وتسببت العواصف الموسمية التي اجتاحت بنغلاديش والهند في مقتل عشرات الأشخاص، كما خلّفت الفيضانات المدمرة المترتبة عليها آلاف العالقين، وذلك وسط تحذيرات من فيضانات وشيكة متوقعة خلال الفترة المقبلة، ما يزيد الأمر سوءاً، خصوصاً بعد أن غمرت مياه الفيضانات قرى بأكملها، ما استدعى تدخل جنود الجيش في البلدين، لإجلاء المتضررين من المناطق المنكوبة إلى مناطق آمنة.

وتقول التقارير الإخبارية، إن نحو 1.8 مليون شخص تأثروا بالفيضانات في مقاطعة سيلهيت، ونزح بالفعل أكثر من 45 ألف شخص عن منازلهم، وفقاً لوكالة أنباء بنغلاديش الرسمية، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وتأثرت منطقة الشمال الشرقي بشدة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة ومياه المنبع من الهند في فيضانات واسعة النطاق. ولاتزال بنغلاديش تتعافى من انهيار ضرب ساحلها الجنوبي أواخر الشهر الماضي.

وقالت منظمة اليونيسف، «الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفاً، ويواجهون خطراً متزايداً للغرق، وسوء التغذية، والأمراض المميتة المنقولة عبر المياه، وصدمات اللاجئين، والتحرش المحتمل في الملاجئ المكتظة بالسكان».