استياء من زيادة عدد طلاب الطب في كوريا الجنوبية

خرج المئات من أساتذة الطب والأطباء وأعضاء الجمعية الطبية الكورية إلى الشوارع، أول من أمس، وهم يحملون لافتات كتب عليها «الأطباء سينقذون الأرواح»، أثناء مشاركتهم في مسيرة ضد الإصلاح الطبي الحكومي في سيؤول. ونظم أطباء المجتمع وأعضاء الجمعية إضراباً لمدة يوم واحد في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على زيادة عدد طلاب الطب.

وقضت محكمة كورية جنوبية لصالح مسعى الحكومة المثير للجدل لزيادة معدلات القبول في كليات الطب بشكل كبير في 16 مايو، ما يمثل انتكاسة للجهود المتضافرة التي بذلها الأطباء الحاليون. وكُتب على اللافتات «زيادة عدد كليات الطب دون أي أساس سيدمر التعليم الطبي».

ومنذ فبراير أضرب أكثر من 12 ألف طبيب متدرب في مواجهة متفاقمة مع المسؤولين الحكوميين الذين يريدون زيادة عدد الأطباء في البلاد بما يصل إلى 10 آلاف طبيب بحلول عام 2035، ويرفض الكثيرون الخطة قائلين إن الكليات لن تكون قادرة على استيعابها.

وفي حديثه في تجمع شارك فيه آلاف الأطباء في سيؤول أول من أمس، قال ليم هيون تايك، رئيس الجمعية الطبية الكورية، إنه سيضغط من أجل أعضائها للدخول في إضراب لأجل غير مسمى في 27 يونيو.

ولدى كوريا الجنوبية أقل عدد من الأطباء مقارنة بعدد السكان بين الاقتصادات المتقدمة. ويقول المسؤولون الحكوميون إن البلاد تحتاج إلى عدد أكبر بكثير من الأطباء للتعامل مع شيخوخة السكان المتسارعة. وقللوا من مخاوف الأطباء بشأن الانخفاض المحتمل في الدخل المستقبلي.