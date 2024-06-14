الجمهور يضحك على رئيس حزب العمل كير ستارمر خلال مناظرة قبيل الانتخابات

ضحك الجمهور على رئيس حزب العمال كير ستارمر، بعد إجابته عن سؤال حول رأيه في زيادة الضرائب، خلال مناظرة تتعلق بالانتخابات العامة. وعندما سئل ستارمر هل سيكون شخصياً سعيداً إذا دفع مزيداً من الضرائب؟ أجاب «بالطبع أقبل، لأنني أكسب الكثير من المال في هذه الوظيفة التي أشغلها الآن».

وتعالت ضحكات الجمهور، عندما قال السير كير: «كان والدي صانع أدوات، وكانت والدتي ممرضة، وفي الواقع لم نتمكن من تغطية نفقاتنا، وهذا ليس بالأمر المضحك. الكثير من الناس اليوم هم في الوضع نفسه الذي كنت فيه بالضبط».

السياسة تتعلق بسياساتك بالطبع، ولكنها أيضاً تتعلق بمن تضعه في الحسبان عندما تتخذ قراراتك، أفكر في الأشخاص الذين يعانون من فواتيرهم. وأنا أفكر في العمال الذين يستحقون بريطانيا أفضل.

وتعرض السير كير ورئيس الحكومة ريشي سوناك لاستجواب حاد من الكاتب الصحافية البريطانية بيث ريغبي، خلال المناظرة في مدينة غريمسبي البريطانية، ومن ثم واجها أسئلة الجمهور الموجود في المناظرة.

وتعرض السير كير لمضايقات من قبل أفراد من الجمهور خلال الاستجواب الذي استمر 25 دقيقة من قبل أفراد من الجمهور.

وقبل أن تبدأ أسئلة الجمهور، اتهم أحد الجمهور السير كير بالحديث فقط عن الماضي والحاضر. وقال له «لم تنتقل بعد، بعد 15 إلى 20 دقيقة من الحديث، إلى المستقبل، وإلى عملية النمو هذه التي ستذهب إليها».

فرد عليه السير كير «حسناً، شكراً لك لأنك أثرت هذه النقطة، لأن ما فعلناه أننا حددنا التغيير الكبير الذي نريد القيام به، ولكن أيضاً ما الخطوات الأولى التي يمكننا القيام بها في اليوم الأول؟». وأضاف «ففي اليوم الذي يعقب الانتخابات، أريد البدء في أول خطواتنا الأولى لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والتأكد من أننا لن نتعرض أبداً لأزمة كلفة المعيشة مثل تلك التي حدثت من قبل، وإيجاد حل لأزمة الطاقة كي نخفض حجم الفواتير التي ندفعها». عن «ديلي إكسبريس»