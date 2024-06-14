محكمة العدل الأوروبية تغرّم المجر 200 مليون يورو بسبب «سياسات اللجوء»       

أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمراً بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، إضافة إلى مليون يورو يومياً، لعدم تطبيقها أحكاماً سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء. ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر، التي غالباً ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية، بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية.

ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة. ووفقاً لبيان المحكمة الذي صدر الخميس، فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم يمثل خرقاً غير مسبوق وخطراً للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن بودابست «تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية». وقال القضاة إن «المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020 في ما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية، وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية للبقاء في المجر انتظاراً لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم وإبعاد مواطني الدول الثالثة الذين يقيمون بصورة غير قانونية».

يشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية، وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت بولندا عام 2021 بدفع مليون يورو يوماً، بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة بنظامها القضائي، وتم خفض مبلغ الغرامة إلى النصف لاحقاً.