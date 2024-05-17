باهاتشاريا الهندي.. شبيه مبارك يسعى لأبعد من إعجابات «التواصل» 

تسببت مصادفة غير مخطط لها في جلب الشهرة العربية للمطرب الهندي أبوهيجيت باهاتشاريا، حيث اكتشف الجمهور المصري وجه الشبه بينه وبين الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ما حوّل باهاتشاريا إلى «ترند» على وسائل التواصل الاجتماعي ومادة جاذبة للاهتمام، لكن المطرب الهندي يحلم الآن بما هو أبعد من «إعجابات التواصل»، متمنياً دخول الساحة الفنية العربية، بحسب صحف ووسائل إعلام هندية،

ووسائل التواصل الاجتماعي. وكان باهاتشاريا، الذي يعمل بما يُسمى بـ«مطرب خلفية» أو «مطرب تشغيل»، حيث يقدم بصوته غناء بديلاً للممثل الأصلي في الأفلام الهندية، ضيفاً على برنامج «انديان ايدول»، وهو برنامج معني بإقامة مسابقات غنائية هندية في يناير الماضي، وطلب منه مقدم البرنامج أن يقلد الأغاني الأكثر شهرة في التسعينات في «بوليوود»، فغنى للنجم شاه روك شاروخان، وكان لافتاً التشابه في صوتيهما ما كان محل إعجاب الجمهور الهندي، بحسب «نيو لاينز» وصحف هندية.

لكن ما لم يكن في حسبان باهاتشاريا، أن فيديو البرنامج الخاص بأغنية «القلب الشجاع سيأخذ العروس» الذي قدمه شاروخان عام 1995، انتشر بشكل واسع وعرف طريقه إلى جمهور آخر، وهو الجمهور المصري، حيث لفت نظره حجم التشابه بين المغني الهندي والرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وحسب ما تروي «نيو لاينز»، بمجرد نزول الفيديو انهمرت مئات التعليقات الضاحكة تقول: يا رئيس مصر السابق، ماذا تفعل هناك؟، نرجو من الهند أن تعيد رئيسنا السابق - شعبك في انتظارك، هل ستزور مصر قريباً يا مبارك. بل إن روح السخرية المصرية المعتادة، بحسب الصحيفة، مضت إلى أبعد من ذلك، حيث كتب البعض: الهند نجحت في استنساخ مبارك، وتصوّر البعض إضافات إلى الصورة والصوت.

وقال باهاتشاريا لـ«نيو لاينز»: امتلأ بريدي الإلكتروني بسيل لا ينتهي من الرسائل. في البداية تصوّرت أني وقعت ضحية لرسائل إلكترونية غير مرغوب فيها (سبام)، لكني حين توقفت وتبينت الرسائل، وعلى الرغم من أني لا أعرف العربية، أدركت أني غارق في موجة من مشاعر الحب والتفاعل من الجمهور العربي للشبه بيني وبين مبارك.

ويشير باهاتشاريا إلى سعادة أبنائه بالمفارقة، كونهم من أشد المعجبين باللاعب المصري محمد صلاح، وأنه هو الآخر أصبح يتابعه ويتمنّى لقاءه، ويضيف: تلقيت دعوات لافتتاح مطعم وأماكن في مصر، ونظراً لشعبية «بوليوود» وشاروخان فإني أفكر في إقامة حفل موسيقي في مصر، وأضاف: يمكنني عمل أنشطة كثيرة في مصر، إذا نجحت في ترتيب زيارة لها، أفكر في تجربة الغناء بالعربية إذا طلب مني المصريون ذلك، الأمر كله يتوقف على ما يطلبه الجمهور هناك.

• يشير باهاتشاريا إلى سعادة أبنائه بالمفارقة، كونهم من أشد المعجبين باللاعب المصري محمد صلاح، وأنه هو الآخر أصبح يتابعه ويتمنّى لقاءه.