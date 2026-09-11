ولي عهد أبوظبي يصل إلى الهند للمشاركة في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الهند الصديقة، على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تُعقد يومي 12 و13 سبتمبر الجاري في العاصمة نيودلهي، وذلك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

يضم وفد الدولة المشارك في القمة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وعبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وحمد سالم راشد بالحباله الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.