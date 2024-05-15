ثلث الجامعات الحكومية في ألمانيا ترأسها نساء

أظهر تحليل حديث أن عدد النساء اللاتي يترأسن جامعات حكومية في ألمانيا آخذ في الازدياد. وبحسب التحليل، الذي أجراه مركز تطوير الجامعات في جوترسلوه ونشره، أمس، تشكل النساء اللاتي يترأسن جامعات حكومية ومعاهد العلوم التطبيقية الآن 32%، وهذا يعني ارتفاع عدد النساء اللاتي يشغلن منصب رئيس أو عميد جامعات حكومية بمقدار 17 نقطة مئوية، مقارنة بعام 2018. ووفقاً للتقييم الذي يرصد الوضع حتى نهاية عام 2023، شكلت النساء اللاتي يشغلن رئاسة جامعات حكومية نسبة 42%، مقابل نحو 25% في رئاسة المعاهد التطبيقية. وقالت معدة التحليل، إيزابيل روسلر: «الاتجاه نحو زيادة تقلد النساء مناصب قيادية في الجامعات مستمر».