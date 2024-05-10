الكشف عن ثاني مصنع آيسلندي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

كشفت «كلايمووركس» الأربعاء عن ثاني مصنع آيسلندي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الهواء وتخزينه تحت الأرض، ما يزيد تالياً من قدرات الشركة السويسرية الناشئة التي تأمل في «القضاء» على ملايين الأطنان من هذا الغاز بحلول عام 2030.

ويقع مصنع ماموث على بعد مئات الأمتار من شقيقه الأصغر أوركا، وهو مصنع رائد يعمل منذ سبتمبر 2021 وسط حقل من الحمم المتصلبة المغطاة بالطحالب على بعد نصف ساعة من العاصمة ريكيافيك.

وقد بدأت 12 حاوية في منطقة محاطة بالجبال في الأيام الأخيرة في ضخ الهواء لاستخراج ثاني أكسيد الكربون باستخدام عملية كيميائية مدعومة بالحرارة من محطة الطاقة الحرارية الأرضية المجاورة «أون باور».

وبحلول نهاية العام سيجري تركيب 72 وحدة حول المصنع تعمل على ضغط الغاز وتذويبه في الماء قبل حقنه تحت الأرض. وعلى عمق 700 متر عند التلامس مع البازلت، وهو صخر بركاني مسامي غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، يستغرق ثاني أكسيد الكربون نحو عامين ليتمعدن، وتالياً يتم تخزينه بشكل مستدام، وفق عملية طورتها شركة «كاربفيكس» الآيسلندية.

ويتم حتى الآن احتجاز نحو 10 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون ثم تخزينها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 4000 طن بواسطة «أوركا».