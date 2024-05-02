شهر أبريل الأكثر حراً في بنغلاديش

سجلت بنغلاديش في شهر أبريل الماضي، أعلى درجات الحرارة في مثل هذا الشهر منذ أن بدأت البلاد في جمع بيانات الطقس في عام 1948، بحسب ما قال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية لوكالة «فرانس برس»، أمس، وقال محمد أبوالكلام مالك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش، إن «أبريل 2024 هو الشهر الأكثر سخونة منذ عام 1948 من حيث الأيام الحارة والمساحات التي ارتفعت فيها الحرارة». ودفعت موجة الحر الشديدة، السلطات إلى إغلاق المدارس في جميع أنحاء بنغلاديش، حيث لا يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى اليوم الخميس.

وشدد مالك على أن «موجة الحر أثرت هذا العام في نحو 80% من البلاد، ولم نشهد مثل هذه الموجات الحارة الواسعة النطاق والمتواصلة من قبل». وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية، إن متوسط درجة الحرارة اليومية في أبريل المسجل بين عامي 1981 و2010، بلغ 33.2 درجة مئوية، بينما سجلت محطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء البلاد هذا العام درجات حرارة أعلى بدرجتين إلى ثماني درجات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سليم ريحان لوكالة «فرانس برس» إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة على الأقل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الـ10 الماضية.

وأضاف أن العواصف الرعدية المعتادة التي تسبق الرياح الموسمية في أبريل، وتسهم عادة في تبريد البلد الواقع في جنوب آسيا قبل الصيف، لم تحدث.