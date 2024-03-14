البحث عن صحافي مفقود في غرب المكسيك

اجتمع أصدقاء وأفراد الأسرة وزملاؤه الصحافيون لمطالبة الحكومة بالعثور على الصحافي خايمي باريرا في غوادالاخارا، بولاية خاليسكو المكسيكية، أول من أمس. ويُعتقد أن الصحافي والمذيع باريرا قد تم اختطافه على يد مجهولين بعد ظهر الإثنين، إثر مغادرته محطة إذاعية كان يعمل بها في مدينة غوادالاخارا، وفقاً لما أعلنه مكتب المدعي العام في الولاية أول من أمس.

وقالت ابنة الصحافي، إيستول باريرا: «والدي أفضل صحافي في هذه الولاية اختفى. أريد أن تساعدونا في العثور عليه». وأرفقت برسالتها رقم هاتفها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحافي فُقد بعد الانتهاء من تقديم برنامج حول الأحداث على محطة إذاعية محلية. ويقدم باريرا أيضاً برنامجاً إخبارياً على قناة تيليفيزا المحلية، ويشارك كمعلق في برنامج سياسي على القناة 44 التابعة لجامعة غوادالاخارا. والمكسيك واحدة من أخطر الدول في العالم للصحافيين، بحسب المنظمة غير الحكومية «مراسلون بلا حدود».

ومنذ عام 2000، قُتل أكثر من 150 صحافياً هناك، ومعظم جرائم القتل هذه تمر من دون عقاب.

وكتب حاكم ولاية خاليسكو، إنريكي ألفارو، على منصة «إكس»: «قبل لحظات علمت أن الصحافي خايمي باريرا لم يحضر إلى برنامجه الإخباري، وأن عائلته لم تتمكن من تحديد مكانه منذ منتصف النهار». وأضاف أنه «يتابع الوضع شخصياً وجميع الأجهزة الأمنية تنسق عملها للعثور عليه».