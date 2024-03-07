معظم الألمان يرفضون تزويد أوكرانيا بالصواريخ

أظهر استطلاع رأي حديث أن أغلبية كبرى من الشعب الألماني تؤيد قرار المستشار أولاف شولتس بعدم إرسال صواريخ كروز من طراز توروس إلى أوكرانيا. وفي استطلاع أجرته، أخيراً، مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي، نيابة عن وكالة الأنباء الألمانية، لم يؤيد سوى 28% ممن شملهم الاستطلاع، تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر للدفاع ضد روسيا.

ويعارض 58% ممن شملهم الاستطلاع تسليم نظام الأسلحة هذا، ويرفض أكثر من نصف هؤلاء، أي ما مجموعه 31% ممن شملهم الاستطلاع، من حيث المبدأ أي دعم لأوكرانيا بأسلحة ألمانية، ولم يبدِ 14% أي رأي.