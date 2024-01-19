الأمير ويليام يمدّ غصن الزيتون لشقيقه هاري

زعم كتاب جديد أن الأمير ويليام مدّ أغصان الزيتون لشقيقه هاري وزوجته ميغان ماركل بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، على الرغم من القطيعة بينهم. وقال الكتاب إنه بعد ليلة عاطفية في قصر باكنغهام وإثر وفاة الملكة الراحلة، قام الأمير ويليام بترتيب جولة في ويندسور كبادرة حسن نية تجاه أخيه.

وادعى الكتاب، الذي يتحدث عن السيرة الذاتية للملك تشارلز الثالث، للكاتب روبرت هاردمان، أن هذه الخطوة «هي فكرة خالصة للأمير ويليام»، واستشهد هاردمان بأحد مستشاري الأمير ويليام، وقال «لقد نظم الأمر في نحو ساعتين. لقد كان يفكر فيه كثيراً»، وقال: أعلم أنه أمر محرج، ولكن أليس ذلك في سياق «وفاة جدتي»، وأدرك أنه سأل شخصين آخرين أيضاً.

وإضافة إلى ذلك زعم الكتاب، أن أمير ويلز «قام بلفتة صغيرة» تجاه الأمير هاري في الليلة التي سبقت ذلك، عندما كانت الأميرة كيت مع عائلة ساسكس، أي هاري وزوجته.

وحدث كل ذلك عندما كان أفراد العائلة الملكية مجتمعين في القصر، بعد وصول نعش الملكة السابقة إلى هناك، قبل نقله إلى قاعة وستمنستر في اليوم التالي.

وكتب هاردمان «كان جميع أفراد الأسرة الحاكمة في القصر للترحيب بعودة الملكة إلى المقر الملكي للمرة الأخيرة، يليه عشاء غير رسمي». وبعد ذلك، اقترح ويليام وزوجته أن يقوم هاري وزوجته بتوصيل سيارتهما مع الشرطة التي بمرافقتهما من أجل رحلة العودة إلى قصر ويندسور، لأنهم جميعاً سيفعلون الشيء ذاته. وكانت تلك لفتة صغيرة (فهم لن يتشاطروا سيارة واحدة) ولا يمثل ذلك أي نوع من المصالحة. ولكن الملكة الراحلة كانت ستوافق على ذلك

وحدثت وفاة الملكة إليزابيث الثانية قبل أن ينشر الأمير هاري وميغان ماركل مسلسلهما الوثائقي المثير للجدل على منصة «نتفلكس»، حيث تم انتقاد كل من الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام في المسلسل.

وعند نشر مذكرات هاري بعد أسابيع من وفاة الملكة استهدفت الأميرة كيت، وتحدثت بالتفصيل عن التوترات بين أميرة ويلز وميغان ماركل قبل انفصال ساسكس عن العائلة الملكية، كما تحدث الكتاب أيضاً عن توترات بين هاري وشقيقه الأمير ويليام.

عن «ديلي ميرور»