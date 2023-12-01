الأميرة يوجيني تخرق قاعدة طعام ملكية

اعترفت الأميرة البريطانية يوجيني بأنها انتهكت قواعد تناول الطعام التي طلبتها الملكة الراحلة من العائلة الملكية. وتحدث يوجيني، وهي أم لطفلين، هذا الأسبوع، في برنامج «آداب طاولة الطعام»، وتطرقت إلى المكان الذي تحب التسوق فيه بالنسبة للأطعمة، إضافة إلى اليوم الذي تكون فيه ثلاجة منزلها محزنة.

وظهرت الأميرة البالغة من العمر 33 عاماً، في ظهور نادر هذا الأسبوع، في برنامج «آداب طاولة الطعام»، وتحدثت بصراحة عن حياتها كأحد أعضاء العائلة الملكية، بدءاً من الطلب من شركة «ديلفرو» إلى احتمال إرسال ولديها (أوغست وإيرنست) إلى مدرسة داخلية.

وربما كانت اللحظة الأكثر دلالة عندما أكدت قاعدة غذائية غير عادية، مفادها أن أفراد العائلة المالكة يُمنعون من تناول أنواع معينة من الأطعمة. وقالت يوجيني «نحن نطلب ما نريده مرة واحدة من سوبر ماركت (ويتروز) كل أسبوع، ويطلب الجميع كل ما يريد ليلة الأحد، وتصل هذه المواد صباح يوم الاثنين. وتكون ثلاجتي أيام الأحد حزينة جداً عند النظر إليها».

وعندما سئلت ما الذي تطلبه في الطلبات؟ قالت معترفة «لا شيء غير عادي، نطلب الدجاج، والسجق، دائماً، والبطاطا والبصل والثوم». وكشفت كيف أن طلب طعامها ينتهك القاعدة الملكية. واستمرت يوجيني في الحديث عن أنه «غير مسموح» لها أن تحصل على البصل والثوم في منزل والدتها سارة فيرغسون والأمير أندرو.

وأضافت أنهما يخشيان «رائحة النفس»، وكما هي الحال مع العديد من أفراد العائلة الملكية، يتجنبون الأطعمة اللاذعة النكهة. وفي السابق، قالت الملكة كاميلا ذات مرة إنه يجب أن يكون الثوم خارج قائمة الطعام، عندما تقوم بتنفيذ واجبات رسمية، وقالت «لا يجب الاقتراب من الثوم».

وأكد الطاهي الملكي السابق دارين ماكغرادي هذا، وكشف عن أن طهاة القصر كانوا ممنوعين بأوامر من الملكة الراحلة من تقديم الطعام الذي يكون فيه الكثير من البصل أو الثوم، ولكن بالنظر إلى أن يوجيني ليست من أفراد العائلة الملكية العاملين، فإنها لا تشارك في العديد من الواجبات الملكية سنوياً، ولهذا فإن تناول الثوم ليس بمشكلة بالنسبة لها.

وكشفت يوجيني عن أنها صقلت مهاراتها في الطبخ من خلال الدورات التي أخذتها في مدرسة ليث للأطعمة والشراب. وقالت يوجيني «حصلت على دورة في التدريب على الطعام في (ليث)، وتعلمت كيفية تحضير كل شيء».

• طهاة القصر كانوا ممنوعين بأوامر من الملكة الراحلة من تقديم الطعام الذي يكون فيه الكثير من البصل أو الثوم.