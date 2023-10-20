السيدة الأولى في الإكوادور خبيرة تغذية وتستلهم أزياءها من الأميرة ديانا

باتت الحسناء إنجيلا لافينيا فالبونيسي اكوستا نوبوا (25 عاماً)، السيدة الأولى في الإكوادور، عندما فاز زوجها دانييل نوبوا (35 عاماً)، بمنصب رئيس الجمهورية، أخيراً، عن حزب العمل الديمقراطي، ودخل إلى القصر الجمهوري مع زوجته الجميلة. وعلى الرغم من أن إنجيلا تستعد للقيام بدور السيدة الأولى، إلا أن ذلك يعتبر استراحة لها من حياتها المهنية كمؤثرة حسناء، وخبيرة تغذية تقوم بتوثيق منزلها وحياة عائلتها على موقعي «تيك توك» و«إنستغرام»، ومن بين المواد التي كانت تنشرها إنجيلا على موقعيها على التواصل الاجتماعي أفلام قصيرة عن وصفات لصنع وجبات سريعة لابنها ألفارو.

وإنجيلا المتميزة بأناقة ملابسها اليومية، كشفت لمتابعيها أخيراً عن أنها تستلهم من أناقة العائلة الملكية البريطانية، والأميرة ديانا بصورة خاصة. وقالت لصحيفة «ريبابليكا» الإيطالية «أستلهم أزيائي من الأميرة ديانا». وخلال الحملة الانتخابية التي خاضها زوجها دانييل من حزب يمين الوسط، لاحظ العديد من المعجبين أوجه الشبه بين ملابس إنجيلا وملابس أفراد العائلة البريطانية، بمن فيهم كيت ميدلتون والأميرة ديانا. وبصورة خاصة، عندما ظهرت مع زوجها في الحملة الانتخابية وهي ترتدي بدلة بيضاء ناصعة، وهو ما يذكر ببدلة كيت المفضلة لديها، وهي من تصميم مصمم الأزياء البريطاني ألكساندر ماكوين.

وارتدت إنجيلا في صورة أخرى، خلال الحملة عندما ذهبت إلى المجتمعات الريفية في الإكوادور، قميصاً من الكتان الأبيض إضافة إلى بنطلون بيج، وهو انعكاس للزي العملي الذي لبسته للأميرة ديانا، عندما زارت حقل الألغام في دولة أنغولا عام 1997.

وكتبت إنجيلا في أغسطس الماضي، قبل انتخاب زوجها لمنصب الرئيس، على موقع إنستغرام، تقول «لطالما كنت فخورة جداً بك، ولكن الآن أشعر بالسعادة، لأن مزيداً من الناس يستطيعون رؤية ما رأيته دائماً، أنا أزهو بالفخر بك، وكلي يقين بأنه بعد اليوم ستكون الإكوادور مستعدة لاختيارك باعتبارك الخيار الأمثل لحكم البلاد».

ولدت إنجيلا في بلدة تشون، غرب الإكوادور، وكانت الطفلة الوحيدة لأب إيطالي، ولكنها ترعرعت في جزر غالاباغوس في المحيط الهادي.

ولدى هذه الأخصائية في العلاج بالتغذية، وعارضة الأزياء، والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، نحو 366 ألف متابع على «إنستغرام»، ونحو 242 ألف متابع على «تيك توك»، تقدم لهم النصائح المتعلقة بالأغذية.

• إنجيلا المتميزة بأناقة ملابسها اليومية، كشفت أخيراً عن أنها تستلهم من أناقة العائلة الملكية البريطانية، والأميرة ديانا بصورة خاصة.

• لدى هذه الأخصائية في العلاج بالتغذية، وعارضة الأزياء، والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، نحو 366 ألف متابع على «إنستغرام»، ونحو 242 ألف متابع على «تيك توك»، تقدم لهم النصائح المتعلقة بالأغذية.