الملك تشارلز يكرّم جندية لم تلتزم بالزي العسكري

لم تستطع جندية حامل ارتداء زيها العسكري خلال حفل رسمي، لتسلّم ميدالية من الملك تشارلز الثالث، لأن البحرية الملكية لا تصنع ملابس الأمومة. وكانت بيزلي سميث، 25 عاماً، من بين 150 بحاراً وضابطاً حصلوا على «مرتبة الشرف الفكتوري الملكي»، يوم الثلاثاء.

وهي ترتدي فستاناً صيفياً أزرق للحدث في قلعة وندسور، حصلت سميث على الميدالية الفضية لعملها خلال جنازة الملكة الراحلة. وكانت المسعفة، واحدة من 98 بحاراً سحبوا عربة المدافع التي تحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

وقالت الجندية البريطانية، وهي حامل في شهرها السابع، إنها «لن تنسى أبداً» لقاء الملك في وندسور. وبعد المراسم في الهواء الطلق، التي تم خلالها اقتياد سبعة بحارة بعيداً بعد سقوطهم تحت أشعة الشمس الساطعة، قالت سميث إنها «تمكنت للتو» من تسلّم جائزتها قبل منحها تفويضاً خاصاً للجلوس خلال بقية العرض.

وأثناء حديثه معها أثناء منحها هذا التكريم، كان الملك يدرك أيضاً أنه من غير المعتاد رؤية امرأة حامل ضمن المكرمين. وقالت «سألني عن موعد الولادة وكيف أقف في الحر»، مضيفة أن طفلها سيأتي في نهاية شهر يوليو. يُذكر أن النساء الحوامل لا يؤدين عادة الواجبات الاحتفالية في بريطانيا.

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سميث زوجها الرقيب ستيفن ليونارد، 34 عاماً، من مشاة البحرية الملكية، والذي كان عضواً في مجموعة تأمين الشوارع على طول الطريق الذي مر به تابوت الملكة في وسط لندن.

وتتذكر الجندية يوم الجنازة، قائلة «كان الوجود هناك شيئاً كبيراً. ويشعر أحدنا بالفخر عندما يمشي في شوارع لندن، ويعلم أنه هناك ليكون جزءاً من التاريخ إلى الأبد».