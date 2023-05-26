دوقة أدنبرة تزور العراق سراً

زارت دوقة أدنبرة زوجة شقيق الملك تشارلز الثالث، هذا الأسبوع العراق حيث التقت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومنظمات نسائية، في رحلة نادرة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى بغداد.

والأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الراحل قام في 2006 بزيارة مفاجئة للقوات البريطانية التي كانت منتشرة في العراق حينها، في إطار تحالف دولي بقيادة واشنطن، أسقط قبل ذلك بثلاث سنوات نظام صدام حسين. وقام الأمير تشارلز الذي توّج ملكاً مطلع مايو، بزيارة مماثلة في عام 2004.

وأجرت صوفي دوقة أدنبرة زيارة لمدة يومين إلى بغداد حيث التقت الرئيس عبداللطيف رشيد والسيدة الأولى، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية الثلاثاء. وقال البيان إن رشيد تسلّم «رسالة خطية من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة».

والتقت الدوقة كذلك في زيارة بقيت سرية حتى نهايتها الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كذلك ألقت كلمة خلال مؤتمر حول حقوق النساء نظّمته السفارة البريطانية في بغداد. وأشار بيان صادر عن قصر بكنغهام الثلاثاء إلى أن «الدوقة التقت خلال المؤتمر أيضاً منظمات محلية للدفاع عن حقوق المرأة».

وزارت الدوقة أيضاً في بغداد مدرسة للفتيات، حيث التقت التلميذات ومعلماتهنّ، وفق البيان.

وصوفي هي زوجة الأمير إدوارد، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي منح في مارس لقب دوق أدنبرة الذي كان لقب الأمير فيليب حتى وفاته في 2021. وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022 بعد حكم دام 70 عاماً، الأطول في تاريخ الملكية البريطانية.