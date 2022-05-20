«غزو وحشي للعراق».. زلة لسان جورج بوش وهو يصف حرب أوكرانيا

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «نيويورك بوست»

خلط الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، عن طريق الخطأ، بين غزو العراق الذي أشرفت عليه إدارته، والحرب الروسية غير المبررة في أوكرانيا، في خطاب ألقاه، الأربعاء، في دالاس. وأظهرت لقطات مصورة أن بوش (75 عاماً)، صحح نفسه على الفور، بعد أن وصف احتلال العراق بأنه «غير مبرر ووحشي على الإطلاق»، أثناء مناقشة نزاهة الانتخابات في معهد جورج بوش بجامعة ساذرن ميثوديست.

وقال إن الانتخابات الروسية مزورة، والمعارضون السياسيون «يُسجنون أو يُقصون بطريقة أخرى من العملية الانتخابية».

والنتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وفقاً للرئيس السابق، وقرار رجل واحد شن «غزو وحشي وغير مبرر على الإطلاق للعراق». وقال الجمهوري الذي أدرك زلته على الفور، وهو يهز رأسه، ويحدق ويبتسم «أعني أوكرانيا».

ثم تمتم بهدوء قبل أن يقول «على أي حال... آه... 75»، في إشارة واضحة إلى عمره، بينما ضحك الجمهور.

وغزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، بحجة أن البلاد كانت تمتلك أسلحة دمار شامل وإرهابيين. ولم يتم العثور على أسلحة دمار شامل. وقُتل أكثر من ربع مليون شخص في الصراع الذي أعقب ذلك، بما في ذلك نحو 5000 جندي أميركي، وفقاً لموقع تعداد الضحايا في العراق، وهو موقع إلكتروني يتحقق من التقارير والسجلات حول الضحايا في البلاد.

وكانت وزيرة الخارجية السابقة، كوندليزا رايس، من بين المتحدثين في حدث «بوش يونيفرسيتي بارك» بولاية تكساس، الذي أطلق عليه اسم «الانتخابات - اتحاد أكثر كمالاً».

• الانتخابات الروسية مزوّرة، والمعارضون السياسيون يُسجنون أو يُقصون بطريقة أخرى من العملية الانتخابية.

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