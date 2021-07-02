إدارة بايدن الأفقر مقارنة بإدارتَي ترامب وأوباما

المصدر: ترجمة:ح-ع-ح ■ عن «إنديان إكسبريس»

وفق تقرير أصدرته مجلة فوربس، فإن 13 من أصل 15 مسؤولاً في إدارة الرئيس جو بايدن هم من المليونيرات، إضافة إلى الرئيس نفسه، الذي يملك نحو ثمانية ملايين دولار، ونائبته كمالا هاريس التي تملك سبعة ملايين دولار.

ولكن على الرغم من أن إجمالي ثروات المسؤولين في إدارة بايدن تبلغ 118 مليون دولار، إلا أن ذلك لا يعادل جزءاً ضئيلاً مما كان يملكه المسؤولون في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي كانت تبلغ 6.2 مليارات دولار وبلغ إجمالي ما كان يملكه المسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 2.8 مليار دولار.

وتبلغ ثروة وزيرة الداخلية ديب هالاند صفراً. وهي أول أميركية من السكان الأصليين تتغلب على التسول وفازت بمقعد في الكونغرس عن ولاية نيومكسيكو عام 2018. وعليها قروض طالب بقيمة 15 ألف دولار وفق تقرير فوربس. وأما وزير النقل بتي بوتيجيغ فهو يملك 750 ألف دولار وفق فوربس، وقام بجمع نحو مليون دولار في الفترة ما بين 2019 و2020 من بيع الكتب. في حين أن كلاً من وزير الخزانة والمدعي العام يملكان أكبر ثروة ضمن إدارة بايدن وتبلغ 20 مليون دولار لكل منهما. وأما في إدارة ترامب فقد كانت وزيرة التربية بيتسي ديفوس تملك ثروة تقدر بملياري دولار. وفي ما يلي أسماء إدارة بايدن حسب تسلسل حجم الثروة:

■ المدعي العام ميريك غارلاند 20 مليون دولار.

■ وزيرة الخزانة جانيت يالين: 20 مليون دولار.

■ وزير الخارجية أنتوني بلينكن: 10 ملايين دولار.

■ وزيرة التجارة جينا ريموندو: 10 ملايين دولار.

■ الرئيس جو بايدن: ثمانية ملايين دولار.

■ وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم: ثمانية ملايين دولار.

■ وزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس: ثمانية ملايين دولار.

■ وزير الدفاع ليود اوستن: سبعة ملايين دولار.

■ وزير الصحة والخدمات الإنسانية خافيير بيسيرا: سبعة ملايين دولار.

■ نائب الرئيس كمالا هاريس: سبعة ملايين دولار.

■ وزير الزراعة توم فيلساك: أربعة ملايين دولار.

■ وزير شؤون قدامى المحاربين دينيس ماكدونالد: ثلاثة ملايين دولار.

■ وزير العمل مارتي والش: 2.5 مليون دولار.

■ وزيرة الإسكان والتنمية المدنية ماريشا فادج: مليونا دولار.

■ وزير التربية ميغويل كاردونا: مليون دولار.

■ وزير النقل بتين بوتيجيغ: 750 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news