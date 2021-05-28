الإيرانيون يتهافتون على شراء سيارة فاخرة أهداها الشاه لتشاوتشيسكو

المصدر: بوخارست ■ رويترز

يتهافت هواة جمع التحف والمقتنيات الثمينة الإيرانيون، على شراء سيارة فاخرة محلية الصنع، كان الشاه السابق أهداها للديكتاتور الشيوعي الراحل نيكولاي تشاوتشيسكو عام 1974، بمناسبة انتخابه رئيساً لرومانيا، التي كانت تحمل اسم جمهورية رومانيا الاشتراكية في ذلك الحين.

كانت السيارة «بيكان هيلمان هنتر»، التي بدأ تصنيعها منذ سنة 1967، أول سيارة تنتجها الشركة الوطنية الإيرانية، وتحولت إلى علامة بارزة في الصناعة الإيرانية ورمز وطني.

وقالت ألينا بانيكو من دار مزادات أرتمارك في بوخارست: «الاهتمام كبير. تلقينا أكثر من 100 عرض» لشراء السيارة.

وأضافت «هواة جمع السيارات النادرة الرومانيون موجودون، لكن معظم العطاءات من إيرانيين يريدون إعادة رمز وطني من السبعينات إلى أرض الوطن».

والسيارة التي عرضت في المزاد أمس في حالة جيدة تماماً، وتبلغ سرعتها القصوى 145 كيلومتراً في الساعة، وبها محرك سعته 1500 سي.سي.

بدأ المزاد بسعر 4000 يورو (4900 دولار)، لكن بانيكو قالت إن السيارة ستحقق على الأرجح سعراً لا يقل عن 10 آلاف يورو (12200 دولار).

كانت «هيلمان»، التي يقع مقرها الأصلي بالقرب من مدينة كوفنتري الإنجليزية، واحدة من أقدم العلامات التجارية للسيارات البريطانية وأغزرها إنتاجاً، واستمرت الشركة المالكة لها، وهي «كرايسلر» في استخدام العلامة التجارية حتى عام 1976.

وبعد محاولات فاشلة لصنع سيارات «فيات»، أنتجت الشركة الوطنية الإيرانية أول سيارة «بيكان» بموجب ترخيص من «هيلمان» في 1967.

وزار الشاه محمد رضا بهلوي رومانيا في 1966، ليبدأ عهداً جديداً من العلاقات التجارية والدبلوماسية، وصداقة مع تشاوتشيسكو.

وكان الزعيم الروماني ارتقى السلطة في العام السابق، وشرع في توطيد أركان أحد أشد الأنظمة قمعاً في أوروبا الشرقية خلال حقبة الحرب الباردة.

وعندما انهارت الشيوعية سنة 1989، هرب هو وزوجته إيلينا من الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة، لكن سرعان ما تم القبض عليهما وإعدامهما رمياً بالرصاص على يد فرقة إعدام تم تكوينها على عجل.

وتُعرض في المزاد أيضاً طائرة ركاب كان تشاوتشيسكو يستخدمها في الرحلات الرسمية بين 1986 و1989، بسعر مبدئي 25 ألف يورو، لكن بانيكو قالت إنها تحظى باهتمام أقل حتى الآن.

وتُعد الطائرة «رومباك سوبر ون إليفين» ذات المحرك الخلفي، واحدة من تسع طائرات فقط تم صنعها في رومانيا، بموجب ترخيص من شركة الطائرات البريطانية «إيه.بي.سي»، ولا يمكن خروجها من رومانيا، لأنها تعد جزءاً من التراث الوطني.

• كانت «هيلمان»، التي يقع مقرها الأصلي بالقرب من مدينة كوفنتري الإنجليزية، واحدة من أقدم العلامات التجارية للسيارات البريطانية وأغزرها إنتاجاً، واستمرت الشركة المالكة لها،

وهي «كرايسلر»، في استخدام العلامة التجارية حتى عام 1976.

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