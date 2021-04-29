تراجع مناسيب المياه في المكسيك مع اشتعال حرائق الغابات بسبب الجفاف

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

أدّى الجفاف في المكسيك إلى تراجع مناسيب المياه في البلاد مع اشتعال حرائق الغابات في مساحة تمتد لعشرات الآلاف من الهكتارات.

وذكرت سلطات المياه، أول من أمس، أنه لا يوجد أي من الخزانات الـ210 في البلاد ممتلئة تماماً، وأن 19 خزاناً ممتلئاً لأقل من النصف. ويبلغ حجم الخزان الذي يوفر ربع مياه مكسيكو سيتي حالياً 42.8%، وهو مستوى أقل بنسبة 23% من المتوسط التاريخي. وفي المنطقة الحضرية بالمدينة، حيث يعيش نحو 22 مليون شخص، يعد الجفاف الأسوأ منذ 30 عاماً، بحسب رئيسة البلدية كلوديا شينباوم. وذكرت سلطات الغابات أن هناك أيضاً 78 حريقاً نشطاً في المكسيك تمتد على أكثر من 41 ألف هكتار.

ويكافح أكثر من 3600 من أفراد خدمة الطوارئ النيران.

ويؤثر الجفاف في 85% من المكسيك، وتتأثر أجزاء من أميركا الوسطى المجاورة أيضاً. والجفاف من بين الأسباب التي تجعل عشرات الآلاف من الأشخاص يحاولون مغادرة المنطقة والهجرة إلى الولايات المتحدة كل شهر.

يؤثر الجفاف في 85% من المكسيك، وتتأثر أجزاء من أميركا الوسطى المجاورة أيضاً.

يبلغ حجم الخزان الذي يوفر ربع مياه مكسيكو سيتي حالياً 42.8%، وهو مستوى أقل بنسبة 23% من المتوسط التاريخي.

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