ريما دودين.. فلسطينية في البيت الأبيض

المصدر: خالد محمود - القاهرة

في بادرة هي الأولى من نوعها، تدخل ريما دودين الأميركية من أصل فلسطيني، عتبة البيت الأبيض لتصبح واحدة من طاقمه الأساسي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عن اختيارها لمنصب مدير الشؤون التشريعية فيه، بحسب صحف ووكالات أنباء.

عملت دودين، الحاصلة على شهادة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا، مستشاراً لدى السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، من ولاية الينوي، الذي قال عنها إنها «واحدة من أكثر الموظفين احتراماً في مؤسسته»، وشاركت في كتاب عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين، كما عملت أيضاً متطوعة في حملة «أوباما من أجل أميركا».

عرفت دودين بجرأتها ومواقفها الواضحة، حيث دعمت الدعوى القضائية ضد وزارة العدل الأميركية، للكشف عن العمليات السرية التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية للتجسس داخل المساجد، وشاركت في النضال النسوي عبر جمعية «جينكينز هل»، كما أعلنت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في الانتفاضة الثانية، وشاركت في مظاهرة بجامعة بيركلي ضد الاستيطان الإسرائيلي، بحسب «لودي نيوز».

تعود جذور دودين إلى قرية دورا قرب الخليل، وكان جدها مصطفى دودين وزيراً للشؤون الاجتماعية في حكومة وصفي التل بالأردن، وهو أحد داعمي مشروع الاحتلال الإسرائيلي «روابط القرى» المثير للجدل، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

يأتي اختيار دودين من قبل إدارة بايدن، ضمن جملة تعيينات لها دلالات مختلفة عن اختيارات حقبة ترامب، ومن بينها اختيار أليخاندرو مايوركاس، الذي يعود إلى أصول كوبية، للأمن الداخلي، وليندا توماس غرينفيلد الأميركية الإفريقية كسفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، واختيار سيدة مديرة للاستخبارات الوطنية، هي أفريل هاينز.

تعود جذور دودين إلى قرية دورا قرب الخليل، وكان جدها مصطفى دودين وزيراً للشؤون الاجتماعية في حكومة وصفي التل بالأردن.

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