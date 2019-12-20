بلاغات عن تفخيخ مبانٍ في موسكو تُجلي أكثر من 70 ألف شخص

المصدر: موسكو - د.ب.أ

كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة الروسية أن الشرطة وفرق الإنقاذ اضطرت الى فحص أكثر من 300 مبنى في العاصمة، أول من أمس، بسبب ورود إشارات عن تفخيخها بمواد متفجرة.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، أمس، عن المصدر القول إنه «تم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص للتحقق من تهديدات مجهولة».

وأوضح المصدر الأمني أن اتصالات وردت من مصادر مجهولة الأربعاء، وأبلغت بقيام مجهولين «بتفخيخ» المحكمة العليا في موسكو، وما يقرب من 20 محكمة محلية، وأكثر من 35 مركزاً للتسوق. كما تلقت عشرات المدارس في العاصمة الروسية، وغيرها من المؤسسات في المدينة، تهديدات بوجود متفجرات مزروعة فيها.

وقال المصدر: «أفادت التقارير المجهولة أيضاً بأنه تم زرع متفجرات في جميع محطات مترو موسكو، البالغ عددها 232 محطة».وأكد المصدر الأمني أنه «لم يتم العثور على أي من العبوات الناسفة التي تم الإبلاغ عن زرعها، لكن رجال الأمن كانوا في أي حال من الأحوال مضطرين لاتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والتفتيشية بناءً على هذه المعلومات».

وذكرت مصادر أمنية لوكالة «إنترفاكس» الروسية أنه تم التحقق من أكثر من 4100 منشأة ومبنى في موسكو، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها.