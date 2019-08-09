جورج دبليو بوش يستقبل أول حفيد ذكر

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «يو.إس.توداي»

ظهر الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، في صورة مع ابنته جينا، التي أنجبت، الأسبوع الماضي، أول مولود ذكر لها، أطلقت عليه اسم هنري «هال» هارولد هاغار، ويجيء هذا الابن بعد بنتين هما ميلا وبوبي. وبدت الفرحة والبهجة واضحة على محيا جديهما بوش وزوجته لورا، اللذين ظهرا في صورة على «إنستغرام» وهما مبتسمان ويشعران بالفخر ويمسكان بحفيدهما الجديد.

وكتب بوش في «إنستغرام»: «نشعر أنا ولورا بالفرح يغمرنا عند استقبالنا هنري هارولد هاغار في عائلتنا الكبيرة».

وقال «نحن فخورون لأن ميلا وبوبي صار لهما شقيق صغير».

وأضاف «نشكر الله أن الأم وطفلها بصحة جيدة، ونتطلع لسنوات عديدة ونحن ننعم بحب حفيدنا».

وتتحدث جينا عن والدها و«قفشاته» عن حفيده الصغير، وتقول «تظاهر والدي بالغضب لأننا لم نسم الطفل على اسمه، جورج، لكنه لم يغضب حقيقة، كان يمازح فقط».

وتقول «هنري اسم لطيف». وتتحدث أيضاً بمزيد من التفاصيل عن اسم الطفل، تقول «لم نصل في البداية إلى اسم معين للطفل، ثم ظهرت شقيقتاه ونادتاه باسم هال بال، لذلك رأينا أن هذا الاسم مناسب وأطلقناه عليه».

وفي صورة أخرى نشرتها والدتهما، ظهرت الفتاتان وهما ترتديان طقماً واحداً من الثياب وأقواس الشعر، وتقفان خلف سرير أخيهما الصغير. وعلقت والدتهما: «لقد أصبح عالمنا أكثر حلاوة عندما قابلت بنتانا شقيقهما الرضيع».

وجاءت عائلة بوش بأكملها إلى المستشفى للقاء هال، ومن ضمن الحضور، خلافاً لجديهما، جورج دبليو بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، أخت جينا التوأم باربرا، وزوجها كريج كوين. وقال بوش ممازحاً ابنته «لقد أحضرت أختك لكِ الكعك، ولا أعتقد أنك تستطيعين تناوله بعد العملية القيصرية لهذا سيكون من نصيبي».