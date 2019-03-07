أعاصير دامية تقتل 23 أميركياً في ولاية ألاباما

المصدر: واشنطن - رويترز

نقّبت فرق البحث والإنقاذ بولاية ألاباما الأميركية بين أنقاض منازل دمرتها أعاصير، اجتاحت الولاية في مطلع الأسبوع، بحثاً عن سبعة أو ثمانية أشخاص لم يُعرف مصيرهم، في أعقاب أدمى سلسلة أعاصير شهدتها الولايات المتحدة منذ 2013.

وبدأت بلدة بيوريجارد الصغيرة، الواقعة قرب حدود ولايتَي ألاباما وجورجيا، حداداً على 23 شخصا تأكد مقتلهم في هذه العواصف، كان من بينهم أربعة أطفال وسبعة أشخاص من أُسرة واحدة.

وأدت الأعاصير إلى تدمير منازل متنقلة واقتلاع أشجار ضخمة، الأحد الماضي، برياح بلغت سرعتها 274 كيلومتراً في الساعة. وصنّف خبراء الأرصاد الجوية أعنف هذه الأعاصير عند المستوى الرابع، ضمن مقياس لقوة الأعاصير مؤلف من ستة مستويات يسمى «إنهانسيد فوجيتا».

وقالت السلطات إنه بالإضافة إلى من تأكد موتهم، أصيب أكثر من 50 شخصاً، ما يجعلها أدمى أعاصير منذ أن اجتاح إعصار عنيف منطقة مور في ولاية أوكلاهوما في مايو 2013، وتسبب في سقوط 24 قتيلا و375 جريحاً.

صّنف خبراء

الأرصاد الجوية

أعنف هذه الأعاصير

عند المستوى

الرابع ضمن مقياس

لقوة الأعاصير.