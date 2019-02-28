عشرات المفقودين بانهيار منجم ذهب في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

قتل شخص وطُمر عشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وفقاً للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أمس.

وهرعت فرق الإنقاذ في جزيرة سولاويسي للبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب انهيار المنجم في انزلاق أتربة مساء الثلاثاء، بحسب الوكالة.

وعثر على جثة شخص فيما أصيب 15 آخرون بجروح في منطقة بولانغ مونغوندو في سولاويسي الشمالية، وفقاً لبيان.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو «عندما كان عشرات الأشخاص يعملون في المنجم بحثاً عن الذهب في هذا الموقع، انهارت فجأة تدعيمات بسبب حالة الأرض غير المستقرة».

وأضاف «يعتقد أن ما يصل إلى 60 شخصاً طُمروا تحت الانهيار».

وقال المسؤولون صباح أمس، إن الضحايا مازالوا يستجيبون لنداءات المسعفين لكن من غير الواضح عدد الذين مازالوا على قيد الحياة.

وتعرقل حالة الأرض عمليات إجلاء الضحايا بسبب أعداد الفتحات التي حفرها العمال.

وقال المسؤول في وكالة إغاثة محلية عبدالمعين باوتونغان «ليس بوسعنا استخدام آليات ثقيلة لأن الموقع شديد الانحدار. يمكن أن يعرض الضحايا للخطر».

وفي إندونيسيا العديد من مناجم الذهب غير المرخصة لا تطبق معايير السلامة.

في 2016 قضى 11 من عمال المناجم بعد أن اجتاح انهيار موحل منجم ذهب غير قانوني في ولاية جامبي.

وقتل 12 شخصاً في أكتوبر 2015 عندما انهارت فتحة في منجم قديم في جزيرة جاوا دخلوه بحثاً عن الذهب.

الضحايا مازالوا

يستجيبون لنداءات

المسعفين، لكن

من غير الواضح

عدد الذين مازالوا

على قيد الحياة.